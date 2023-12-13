Провалились так провались! МЮ установил клубный антирекорд в ЛЧ

Во вторник, 12 декабря, в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» дома проиграл со счетом 0:1 «Баварии».

Это поражение привело к тому, что манкунианцы заняли в итоговой таблице группы А последнее, четвертое, место. В шести матчах они набрали 4 очка.

Данный результат стал худшим за всю историю «Манчестер Юнайтед». До этого «красные дьяволы» пять раз не попадали в плей-офф Лиги чемпионов, но всегда набирали как минимум шесть очков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в нынешней Лиге чемпионов обновил антидостижение для всех английских клубов.