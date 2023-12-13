Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Провалились так провались! МЮ установил клубный антирекорд в ЛЧ
Лига чемпионов
13 декабря 2023, 11:45 | Обновлено 13 декабря 2023, 11:50
125
0

Провалились так провались! МЮ установил клубный антирекорд в ЛЧ

«Красные дьяволы» финишировали последними в квартете

13 декабря 2023, 11:45 | Обновлено 13 декабря 2023, 11:50
125
0
Провалились так провались! МЮ установил клубный антирекорд в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 декабря, в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» дома проиграл со счетом 0:1 «Баварии».

Это поражение привело к тому, что манкунианцы заняли в итоговой таблице группы А последнее, четвертое, место. В шести матчах они набрали 4 очка.

Данный результат стал худшим за всю историю «Манчестер Юнайтед». До этого «красные дьяволы» пять раз не попадали в плей-офф Лиги чемпионов, но всегда набирали как минимум шесть очков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в нынешней Лиге чемпионов обновил антидостижение для всех английских клубов.

По теме:
В Португалии оценили игру Трубина в матче ЛЧ с Зальцбургом
МАТВЕЕВ: «Контратаки Шахтера могут стать грозным оружием»
Тен Хаг рассказал о задачах Ман Юнайтед после вылета из еврокубков
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
Хоккей | 12 декабря 2023, 15:35 1
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире

Команда обыграла Эстонию

Эрик ТЕН ХАГ: «Мы проиграли кампанию в Лиге чемпионов не в этом матче»
Футбол | 13 декабря 2023, 05:43 1
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы проиграли кампанию в Лиге чемпионов не в этом матче»
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы проиграли кампанию в Лиге чемпионов не в этом матче»

Манчестер Юнайтед, уступив немецкой Баварии, выбыл из еврокубков

«Ноги работают быстрее мозга». Экс-защитник Челси раскритиковал Мудрика
Футбол | 13.12.2023, 10:19
«Ноги работают быстрее мозга». Экс-защитник Челси раскритиковал Мудрика
«Ноги работают быстрее мозга». Экс-защитник Челси раскритиковал Мудрика
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Футбол | 12.12.2023, 17:44
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба
Футбол | 12.12.2023, 12:43
Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба
Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
12.12.2023, 13:41 8
Футбол
Экс-лидер Шахтера и его жена-красотка объявили, что ждут первенца
Экс-лидер Шахтера и его жена-красотка объявили, что ждут первенца
11.12.2023, 13:08 7
Футбол
Монзуль отстранена, Шовковский без приставки, Шевченко передумал?
Монзуль отстранена, Шовковский без приставки, Шевченко передумал?
12.12.2023, 06:24 1
Другие виды
ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали
ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали
11.12.2023, 23:30 17
Футбол
Стабильность Шовковского и два удаления. Динамо выиграло дерби у Оболони
Стабильность Шовковского и два удаления. Динамо выиграло дерби у Оболони
11.12.2023, 17:05 194
Футбол
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
11.12.2023, 16:44 54
Футбол
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
11.12.2023, 20:47 13
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Украина стартовала с разгромной победы
ЧМ по хоккею U-20. Украина стартовала с разгромной победы
11.12.2023, 19:05 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем