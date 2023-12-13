МЮ стал обладателем антидостижения клубов Англии в ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» по итогам групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2023/2024 занял 4-е место в группе А, набрав в шести матчах 4 очка.

Во вторник, 12 декабря, в заключительной игре группы «красные дьяволы» на своем поле со счетом 0:1 проиграли «Баварии».

Всего в шести поединках Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» пропустил 15 голов. Это новый антирекорд для английских клубов на групповой стадии Лиги чемпионов.

Итоговая таблица группы А