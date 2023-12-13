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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 07:48 | Обновлено 13 декабря 2023, 07:49
1217
0

МЮ стал обладателем антидостижения клубов Англии в ЛЧ

Манкунианцы пропустили в группе рекордно много

13 декабря 2023, 07:48 | Обновлено 13 декабря 2023, 07:49
1217
0
МЮ стал обладателем антидостижения клубов Англии в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» по итогам групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2023/2024 занял 4-е место в группе А, набрав в шести матчах 4 очка.

Во вторник, 12 декабря, в заключительной игре группы «красные дьяволы» на своем поле со счетом 0:1 проиграли «Баварии».

Всего в шести поединках Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» пропустил 15 голов. Это новый антирекорд для английских клубов на групповой стадии Лиги чемпионов.

Итоговая таблица группы А

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Лига чемпионов Манчестер Юнайтед
Источник Opta
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