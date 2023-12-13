Лига чемпионов13 декабря 2023, 07:48 | Обновлено 13 декабря 2023, 07:49
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МЮ стал обладателем антидостижения клубов Англии в ЛЧ
Манкунианцы пропустили в группе рекордно много
13 декабря 2023, 07:48 | Обновлено 13 декабря 2023, 07:49
1217
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«Манчестер Юнайтед» по итогам групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2023/2024 занял 4-е место в группе А, набрав в шести матчах 4 очка.
Во вторник, 12 декабря, в заключительной игре группы «красные дьяволы» на своем поле со счетом 0:1 проиграли «Баварии».
Всего в шести поединках Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» пропустил 15 голов. Это новый антирекорд для английских клубов на групповой стадии Лиги чемпионов.
Итоговая таблица группы А
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