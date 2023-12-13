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WTA
13 декабря 2023, 09:31 | Обновлено 13 декабря 2023, 09:38
447
0

Свитолина и Калинина заявились на турнир в Аделаиде

Украинки поборются за титул турнира WTA 500

13 декабря 2023, 09:31 | Обновлено 13 декабря 2023, 09:38
447
0
Свитолина и Калинина заявились на турнир в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина выступят на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия), который состоится с 8 по 13 января будущего года.

Напомним, ранее стало известно, что Свитолина, а также Леся Цуренко примут участие в турнире WTA 250 ASB Classic, который пройдет с 1 по 7 января 2024 года в Окленде.

Как известно, не так давно Элина Свитолина получила награду WTA Awards.

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WTA Аделаида Элина Свитолина Ангелина Калинина
Источник Большой теннис Украины
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