WTA13 декабря 2023, 09:31 | Обновлено 13 декабря 2023, 09:38
447
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Свитолина и Калинина заявились на турнир в Аделаиде
Украинки поборются за титул турнира WTA 500
13 декабря 2023, 09:31 | Обновлено 13 декабря 2023, 09:38
447
0
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина выступят на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия), который состоится с 8 по 13 января будущего года.
Напомним, ранее стало известно, что Свитолина, а также Леся Цуренко примут участие в турнире WTA 250 ASB Classic, который пройдет с 1 по 7 января 2024 года в Окленде.
Как известно, не так давно Элина Свитолина получила награду WTA Awards.
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