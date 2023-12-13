Свитолина и Калинина заявились на турнир в Аделаиде

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина выступят на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия), который состоится с 8 по 13 января будущего года.

Напомним, ранее стало известно, что Свитолина, а также Леся Цуренко примут участие в турнире WTA 250 ASB Classic, который пройдет с 1 по 7 января 2024 года в Окленде.

Как известно, не так давно Элина Свитолина получила награду WTA Awards.