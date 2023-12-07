Цуренко начнет сезон на турнире в Новой Зеландии вместе со Свитолиной

Третья ракетка Украины Леся Цуренко начнет новый сезон на турнире в Окленде (Новая Зеландия).

Отметим, что ранее украинка еще не играла на этих соревнованиях.

Турнир WTA 250 ASB Classic пройдет с 1 по 7 января в Окленде. В нем также примет участие Элина Свитолина. Украинки попали в число первых трех сеяных. Возглавит посев третья ракетка мира Коко Гофф из США.

Ранее стало известно, что Ангелина Калинина и Марта Костюк сыграют в Брисбене.