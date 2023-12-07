WTA07 декабря 2023, 09:24 |
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Цуренко начнет сезон на турнире в Новой Зеландии вместе со Свитолиной
Леся впервые сыграет в Окленде
07 декабря 2023, 09:24 |
139
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Третья ракетка Украины Леся Цуренко начнет новый сезон на турнире в Окленде (Новая Зеландия).
Отметим, что ранее украинка еще не играла на этих соревнованиях.
Турнир WTA 250 ASB Classic пройдет с 1 по 7 января в Окленде. В нем также примет участие Элина Свитолина. Украинки попали в число первых трех сеяных. Возглавит посев третья ракетка мира Коко Гофф из США.
Ранее стало известно, что Ангелина Калинина и Марта Костюк сыграют в Брисбене.
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