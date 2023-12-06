Стало известно, где Калинина и Костюк начнут новый сезон
Ангелина и Марта впервые сыграют на соревнованиях в Брисбене
Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк вошли в основную заявку соревнований категории WTA 500 в Брисбене, которые пройдут с 1 по 7 января.
Костюк ранее дважды стартовала на этих соревнованиях в квалификации, но дальше финала отбора не проходила.
Калинина впервые примет участие на турнире в Брисбене.
Отметим, что соревнования Brisbane International не играли с 2020 года. Два последних розыгрыша выиграла Каролина Плишкова. В 2024-м количество участниц в основной сетке увеличат до 48.
Ранее стало известно, что Элина Свитолина откроет сезон в Окленде.
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