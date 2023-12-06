Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стало известно, где Калинина и Костюк начнут новый сезон
WTA
06 декабря 2023, 10:25 | Обновлено 06 декабря 2023, 10:28
198
0

Стало известно, где Калинина и Костюк начнут новый сезон

Ангелина и Марта впервые сыграют на соревнованиях в Брисбене

06 декабря 2023, 10:25 | Обновлено 06 декабря 2023, 10:28
198
0
Стало известно, где Калинина и Костюк начнут новый сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк вошли в основную заявку соревнований категории WTA 500 в Брисбене, которые пройдут с 1 по 7 января.

Костюк ранее дважды стартовала на этих соревнованиях в квалификации, но дальше финала отбора не проходила.

Калинина впервые примет участие на турнире в Брисбене.

Отметим, что соревнования Brisbane International не играли с 2020 года. Два последних розыгрыша выиграла Каролина Плишкова. В 2024-м количество участниц в основной сетке увеличат до 48.

Ранее стало известно, что Элина Свитолина откроет сезон в Окленде.

По теме:
Рейтинг WTA. Байндл опустилась на 9 строчек, Снигур – на 13
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
Марта КОСТЮК: «Некоторые мои тренеры очень злились после моих поражений»
Марта Костюк Ангелина Калинина WTA Брисбен
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
Футбол | 06 декабря 2023, 05:41 1
Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура женской Лиги наций

АПЛ отреагировала на решение Артеты оставить Зинченко на скамейке запасных
Футбол | 05 декабря 2023, 23:50 2
АПЛ отреагировала на решение Артеты оставить Зинченко на скамейке запасных
АПЛ отреагировала на решение Артеты оставить Зинченко на скамейке запасных

Александр не попал в стартовый состав «Арсенала» на матч 15-го тура против «Лутон Таун»

Десятки исков. Ассоциация Англии получила массовые обвинения от футболистов
Футбол | 06.12.2023, 08:59
Десятки исков. Ассоциация Англии получила массовые обвинения от футболистов
Десятки исков. Ассоциация Англии получила массовые обвинения от футболистов
ФОТО. Мэдисон Киз показала своего жениха
Теннис | 05.12.2023, 11:59
ФОТО. Мэдисон Киз показала своего жениха
ФОТО. Мэдисон Киз показала своего жениха
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Футбол | 05.12.2023, 16:59
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать
Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать
04.12.2023, 09:59 8
Футбол
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
05.12.2023, 11:41 14
Биатлон
Источник: руководство мадридского Реала в восторге от игры Андрея Лунина
Источник: руководство мадридского Реала в восторге от игры Андрея Лунина
05.12.2023, 09:16 9
Футбол
Экс-соперник Усика признался, почему завершил карьеру после боя с украинцем
Экс-соперник Усика признался, почему завершил карьеру после боя с украинцем
05.12.2023, 11:37
Бокс
Итальянский инсайдер назвал сумму, за которую Шахтер готов продать Судакова
Итальянский инсайдер назвал сумму, за которую Шахтер готов продать Судакова
04.12.2023, 15:55 24
Футбол
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
05.12.2023, 06:27
Другие виды
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
04.12.2023, 18:45 6
Футбол
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
04.12.2023, 14:06 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем