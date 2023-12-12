Ланс – Севилья – 2:1. В Лиге Европы будет новый победитель. Видео голов
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В матче 6-го тура группы В Лиги чемпионов «Ланс» дома вырвал победу у «Севильи» (2:1).
У хозяев забили Пшемыслав Франковски (63 мин) и Анжело Фюльжени (90+6 мин), а у гостей пенальти реализовал Серхио Рамос (79 мин).
В 1/8 финала Лиги чемпионов из группы вышли Арсенал (13 очков) и ПСВ (9 пунктов).
Третье место занял «Ланс» (8 очков) и теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Севилья» осталась без еврокубков (2 балла) и не сможет перейти в Лигу Европы, которую выигрывала 7 раз.
Лига чемпионов 2023/24
Группа B, 6-й тур, 12 декабря
Ланс – Севилья – 2:1
Голы: Франковски, 63 (пен), Фюльжени , 90+6 – Серхио Рамос, 79 (пен).
Видео голов и обзор матча
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