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Лига Чемпионов
Ланс
12.12.2023 19:45 – FT 2 : 1
Севилья
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Лига чемпионов
12 декабря 2023, 22:59 | Обновлено 12 декабря 2023, 23:05
236
0

Ланс – Севилья – 2:1. В Лиге Европы будет новый победитель. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

12 декабря 2023, 22:59 | Обновлено 12 декабря 2023, 23:05
236
0
Ланс – Севилья – 2:1. В Лиге Европы будет новый победитель. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура группы В Лиги чемпионов «Ланс» дома вырвал победу у «Севильи» (2:1).

У хозяев забили Пшемыслав Франковски (63 мин) и Анжело Фюльжени (90+6 мин), а у гостей пенальти реализовал Серхио Рамос (79 мин).

В 1/8 финала Лиги чемпионов из группы вышли Арсенал (13 очков) и ПСВ (9 пунктов).

Третье место занял «Ланс» (8 очков) и теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Севилья» осталась без еврокубков (2 балла) и не сможет перейти в Лигу Европы, которую выигрывала 7 раз.

Лига чемпионов 2023/24

Группа B, 6-й тур, 12 декабря

Ланс – Севилья – 2:1

Голы: Франковски, 63 (пен), Фюльжени , 90+6 – Серхио Рамос, 79 (пен).

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Анжело Фюльжини (Ланс).
79’
ГОЛ ! С пенальти забил Серхио Рамос (Севилья).
63’
ГОЛ ! С пенальти забил Пшемыслав Франковский (Ланс).
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Севилья Ланс Серхио Рамос Лига чемпионов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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