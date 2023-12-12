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Лига Чемпионов
Ланс
12.12.2023 19:45 – FT 2 : 1
Севилья
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Лига чемпионов
12 декабря 2023, 21:49 | Обновлено 12 декабря 2023, 22:04
220
2

Ланс вырвал победу у Севильи. Серхио Рамос забил, но остался без еврокубков

«Севилья» не сможет перейти в Лигу Европы, которую выигрывала 7 раз

12 декабря 2023, 21:49 | Обновлено 12 декабря 2023, 22:04
220
2
Ланс вырвал победу у Севильи. Серхио Рамос забил, но остался без еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура группы В Лиги чемпионов «Ланс» дома вырвал победу у «Севильи» (2:1).

У хозяев забили Пшемыслав Франковски (63 мин) и Анжело Фюльжени (90+6 мин), а у гостей пенальти реализовал Серхио Рамос (79 мин).

В 1/8 финала Лиги чемпионов из группы вышли Арсенал (13 очков) и ПСВ (9 пунктов).

Третье место занял «Ланс» (8 очков) и теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Севилья» осталась без еврокубков (2 балла).

Лига чемпионов 2023/24

Группа B, 6-й тур, 12 декабря

Ланс – Севилья – 2:1

Голы: Франковски, 63 (пен), Фюльжени , 90+6 – Серхио Рамос, 79 (пен).

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Лига чемпионов Ланс Севилья Серхио Рамос
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
Севілья вилетіла, а це значить, що тепер в Лізі Європи буде інтрига)))
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Sheva19
Минус один испанский клуб
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