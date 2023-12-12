Ланс вырвал победу у Севильи. Серхио Рамос забил, но остался без еврокубков

В матче 6-го тура группы В Лиги чемпионов «Ланс» дома вырвал победу у «Севильи» (2:1).

У хозяев забили Пшемыслав Франковски (63 мин) и Анжело Фюльжени (90+6 мин), а у гостей пенальти реализовал Серхио Рамос (79 мин).

В 1/8 финала Лиги чемпионов из группы вышли Арсенал (13 очков) и ПСВ (9 пунктов).

Третье место занял «Ланс» (8 очков) и теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Севилья» осталась без еврокубков (2 балла).

Лига чемпионов 2023/24

Группа B, 6-й тур, 12 декабря

Ланс – Севилья – 2:1

Голы: Франковски, 63 (пен), Фюльжени , 90+6 – Серхио Рамос, 79 (пен).

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