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Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 19:50 | Обновлено 12 декабря 2023, 20:03
2736
3

«Дешевая альтернатива Пихаленку». Полесье хочет подписать игрока Динамо

Житомирский клуб нацелился на Владимира Шепелева

12 декабря 2023, 19:50 | Обновлено 12 декабря 2023, 20:03
2736
3
«Дешевая альтернатива Пихаленку». Полесье хочет подписать игрока Динамо
ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

Житомирский клуб «Полесье» заинтересован в подписании 26-летнего украинского полузащитника киевского «Динамо» Владимира Шепелева.

Об этом сообщает «Спорт24». По информации источника, в трансфере игрока лично заинтересован наставник житомирян Юрий Калитвинцев.

Также источник утверждает, что Шепелев является для «Полесья» дешевой альтернативой игрока «Днепра-1» Александра Пихаленка, которым также интересуются «зелено-желтые».

Контракт Шепелева с киевской командой заканчивается летом 2024 года.

В текущем сезоне Владимир сыграл 9 поединков за «бело-синих», но не отличился результативными действиями. По версии Transfermarkt, цена Шепелева составляет 2 миллиона евро.

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Александр Пихаленок Владимир Шепелев Полесье Житомир Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Юрий Калитвинцев
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Комментарии 3
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Vitaliy_yatsenko
Я впевнений, що зп у Шепелєва вища, ніж у Піхальонка. А так це різні футболісти по характеристикам.
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Gargantua
одобряю
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