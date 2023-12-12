«Дешевая альтернатива Пихаленку». Полесье хочет подписать игрока Динамо

Житомирский клуб «Полесье» заинтересован в подписании 26-летнего украинского полузащитника киевского «Динамо» Владимира Шепелева.

Об этом сообщает «Спорт24». По информации источника, в трансфере игрока лично заинтересован наставник житомирян Юрий Калитвинцев.

Также источник утверждает, что Шепелев является для «Полесья» дешевой альтернативой игрока «Днепра-1» Александра Пихаленка, которым также интересуются «зелено-желтые».

Контракт Шепелева с киевской командой заканчивается летом 2024 года.

В текущем сезоне Владимир сыграл 9 поединков за «бело-синих», но не отличился результативными действиями. По версии Transfermarkt, цена Шепелева составляет 2 миллиона евро.