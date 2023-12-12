Геннадий БУТКЕВИЧ: «Мне нравятся Пихаленок и Гуцуляк»

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич рассказал, каких игроков хотел бы видеть в своей команде.

– Ходят слухи, что «Полесье» заинтересовано в игроках «Днепра-1», Пихальонке и Гуцуляке. Можете ли Вы подтвердить или опровергнуть эту информацию?

– Не скрою, мне нравятся эти футболисты. Но «Днепр-1» не заинтересован в продаже. Мы уважаем решение «Днепра-1», но «Полесье» не будет стоять в очереди и ждать решения.

Уверен, мы сможем найти других качественных футболистов для достижения нашей цели. Мы не сконцентрируемся на фамилиях, мы сфокусированы на игровых качествах. Это заметно и по предварительным удачным трансферам. Болельщики могут рассчитывать, что команда будет становиться сильнее, – сказал Буткевич.

Напомним, «Днепр-1» идет вторым в турнирной таблице УПЛ, «Полесье» отстает от него на два очка.