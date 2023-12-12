Геннадий БУТКЕВИЧ: «Мне нравятся Пихаленок и Гуцуляк»
Но президент «Полесья» понимает, что «Днепр-1» не отпустит игроков
Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич рассказал, каких игроков хотел бы видеть в своей команде.
– Ходят слухи, что «Полесье» заинтересовано в игроках «Днепра-1», Пихальонке и Гуцуляке. Можете ли Вы подтвердить или опровергнуть эту информацию?
– Не скрою, мне нравятся эти футболисты. Но «Днепр-1» не заинтересован в продаже. Мы уважаем решение «Днепра-1», но «Полесье» не будет стоять в очереди и ждать решения.
Уверен, мы сможем найти других качественных футболистов для достижения нашей цели. Мы не сконцентрируемся на фамилиях, мы сфокусированы на игровых качествах. Это заметно и по предварительным удачным трансферам. Болельщики могут рассчитывать, что команда будет становиться сильнее, – сказал Буткевич.
Напомним, «Днепр-1» идет вторым в турнирной таблице УПЛ, «Полесье» отстает от него на два очка.
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