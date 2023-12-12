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  4. Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Увольнения для меня – неожиданная ситуация»
Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 18:06 |
1396
5

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Увольнения для меня – неожиданная ситуация»

Тренер – о своем увольнении из «Вереса»

12 декабря 2023, 18:06 |
1396
5
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Увольнения для меня – неожиданная ситуация»
shakhtar.com. Сергей Лавриненко

Сергей Лавриненко прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера «Вереса»:

«Надо это все переварить, как говорится, но еще два дня назад, после игры с «Шахтером», я планировал с президентом собрание. Действительно, для меня это немного неожиданная ситуация.

Я пока что никаких разрывов контрактов не подписывал, и, насколько я понимаю, это больше эмоциональное решение, потому что вряд ли в моем контракте есть пункт об одностороннем расторжении контракта.

Конечно, нужно будет ехать и решать вопросы в юридической плоскости - как расторгнуть контракт, как получить трудовую книгу. Там же не может одновременно числиться и я, и новый тренер. Конечно, надо ехать и разговаривать. Думаю, что это разговор ближайших дней - завтра-послезавтра, не знаю, но нужно это сделать».

Напомним, еще до официального увольнения из «Вереса» Лавриненко дал эксклюзивный комментарий Sport.ua.

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Источник Трибуна
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Комментарии 5
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Евгений Семыкин
Та для всех!!!! Все так хорошо шли и вот те раз... И что те инвесторы себе думают 
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+2
Олександр Січкаренко
Команда повне дно, а він здивоаний що вигнали..ну як так
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+2
Valentyn
Він навіть умов свого контракту не знає))) як же він підписував його?
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0
Vasyl Semeniuk
"Так це ж вже було..." /(C)/
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0
Swed
Пора в Первую лигу опять.
Ответить
0
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