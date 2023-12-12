Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Увольнения для меня – неожиданная ситуация»

Сергей Лавриненко прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера «Вереса»:

«Надо это все переварить, как говорится, но еще два дня назад, после игры с «Шахтером», я планировал с президентом собрание. Действительно, для меня это немного неожиданная ситуация.

Я пока что никаких разрывов контрактов не подписывал, и, насколько я понимаю, это больше эмоциональное решение, потому что вряд ли в моем контракте есть пункт об одностороннем расторжении контракта.

Конечно, нужно будет ехать и решать вопросы в юридической плоскости - как расторгнуть контракт, как получить трудовую книгу. Там же не может одновременно числиться и я, и новый тренер. Конечно, надо ехать и разговаривать. Думаю, что это разговор ближайших дней - завтра-послезавтра, не знаю, но нужно это сделать».

Напомним, еще до официального увольнения из «Вереса» Лавриненко дал эксклюзивный комментарий Sport.ua.