Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Увольнения для меня – неожиданная ситуация»
Тренер – о своем увольнении из «Вереса»
Сергей Лавриненко прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера «Вереса»:
«Надо это все переварить, как говорится, но еще два дня назад, после игры с «Шахтером», я планировал с президентом собрание. Действительно, для меня это немного неожиданная ситуация.
Я пока что никаких разрывов контрактов не подписывал, и, насколько я понимаю, это больше эмоциональное решение, потому что вряд ли в моем контракте есть пункт об одностороннем расторжении контракта.
Конечно, нужно будет ехать и решать вопросы в юридической плоскости - как расторгнуть контракт, как получить трудовую книгу. Там же не может одновременно числиться и я, и новый тренер. Конечно, надо ехать и разговаривать. Думаю, что это разговор ближайших дней - завтра-послезавтра, не знаю, но нужно это сделать».
Напомним, еще до официального увольнения из «Вереса» Лавриненко дал эксклюзивный комментарий Sport.ua.
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