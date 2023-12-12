ЛАВРИНЕНКО: «Разговоры об отставке были еще до подписания контракта»

Сегодня в прессе появилась новость о том, что Сергей Лавриненко покинет пост главного тренера «Вереса», а его место займет наставник юношеской команды клуба Олег Шандрук.

Sport.ua связался с Лавриненко и попросил подтвердить или опровергнуть эту информацию.

– Сергей, скажите, пожалуйста, можно ли доверять информации коллег о том, что сегодня Вы уйдете с поста главного тренера «Вереса»?

– Я сам увидел в интернете. Официально пока не имею информации. Никаких документов я не подписывал.

– А какие-то предварительные разговоры о том, что такое может произойти в ближайшее время, имели место?

– Да, еще даже до того, когда я подписывал контракт (смеется).

– А он у Вас еще на два с половиной года, да?

– Я подписывал на три года, до лета 2026 года.

– Сегодня планируется какая-то встреча с руководством?

– У меня нет. Я сейчас дома с семьей, а не в Ровно.

48-летний Лавриненко возглавил «Верес» в июне этого года. Под его руководством команда провела 18 официальных матчей, в которых одержала 3 победы, 6 раз сыграла вничью и 9 раз проиграла.

В турнирной таблице УПЛ красно-черные с 12 очками занимают предпоследнее место. 9 декабря «Верес» ушел в отпуск, который продлится до 10 января.

Официальные соцсети клуба уже анонсировали проведение заседания наблюдательного совета сегодня в 15:00. Именно на этом заседании должно состояться увольнение Лавриненко.