ОФИЦИАЛЬНО. Девятая отставка в УПЛ. Верес уволил Сергея Лавриненко

Ровенский «Верес» официально объявил об увольнении главного тренера Сергея Лавриненко. Такое решение сегодня во время итогового в 2023 году заседания приняли члены наблюдательного совета клуба.

Сергей Лавриненко возглавил «красно-черных» 16-го июня этого года. Под его руководством Верес в нынешнем сезоне провел 18 официальных матчей (16 в чемпионате VBET лиги и 2 в Кубке Украины). Команда одержала 3 победы (2 в чемпионате и 1 в Кубке), 6 раз сыграла вничью и проиграла 9 матчей (8 в чемпионате и 1 в Кубке). Разница мячей: 18-30 (в чемпионате: 15-26, в Кубке Украины: 3-4).

Ранее сообщалось, что командой после Лавриненко будет руководить тренер «Вереса» U-19 Олег Шандрук.