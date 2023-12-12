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Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 15:29 |
995
6

ОФИЦИАЛЬНО. Девятая отставка в УПЛ. Верес уволил Сергея Лавриненко

Такое решение приняли члены наблюдательного совета ровенского клуба

12 декабря 2023, 15:29 |
995
6
ОФИЦИАЛЬНО. Девятая отставка в УПЛ. Верес уволил Сергея Лавриненко
НК Верес. Сергей Лавриненко

Ровенский «Верес» официально объявил об увольнении главного тренера Сергея Лавриненко. Такое решение сегодня во время итогового в 2023 году заседания приняли члены наблюдательного совета клуба.

Сергей Лавриненко возглавил «красно-черных» 16-го июня этого года. Под его руководством Верес в нынешнем сезоне провел 18 официальных матчей (16 в чемпионате VBET лиги и 2 в Кубке Украины). Команда одержала 3 победы (2 в чемпионате и 1 в Кубке), 6 раз сыграла вничью и проиграла 9 матчей (8 в чемпионате и 1 в Кубке). Разница мячей: 18-30 (в чемпионате: 15-26, в Кубке Украины: 3-4).

Ранее сообщалось, что командой после Лавриненко будет руководить тренер «Вереса» U-19 Олег Шандрук.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно отставка Украинская Премьер-лига Сергей Лавриненко
Источник ФК Верес
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Комментарии 6
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BekXan
А до цього типу було не зрозуміло що буде?Тим паче людина пів Інгульця перетянула.Вірта не треба було чипати по перше,по друге не продавати лідерів і кинути трохи грошенят на трансфери укріплення команди і все було б нормально.А не набрали в керівництво пісюнів які далекі від футболу які воду каламутять .Підсумок бачать всі.
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+3
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Gargantua
колхозов у нас много, работу найдет
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0
fin
Нарешті.
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0
Oleksandr Onys
Типовий фізрук. Що Зірка, що Інгулець, тепер Верес під його "керівництвом" були ОДНАКОВІ
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0
Евгений Семыкин
Кто-то удивлен? ) 
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0
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