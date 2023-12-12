Шапка при нем. Луческу сфотографировался с известным экс-форвардом Шахтера

Бывший главный тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу после ухода из киевского клуба вернулся на родину, где в настоящий момент спокойно живет и наслаждается встречами со старыми друзьями и знакомыми, ожидая нового варианта с трудоустройством.

Накануне в социальные сети попала фотография, на которой Мирча Луческу запечатлел в компании своего экс-подопечного по «Шахтеру» Чиприана Марики, а также Думитру Драгомира – бывшего президента румынской Профессиональной футбольной лиги.

facebook.com/peshtishor. Мирча Луческу (слева), Чиприан Марика (в центре) и Думитру Драгомир

На фотографии 78-летний Луческу позирует в вязанной шапке, любовь к которым испытывает уже давно.

Напомним, недавно Мирча отказался комментировать слухи о переговорах с «Лионом», сославшись на простуду.