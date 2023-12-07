Мирча Луческу отказался комментировать слухи о переговорах с Лионом

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу отказался комментировать слухи о переговорах с французским «Лионом»:

«Я не буду комментировать слухи об интересе «Лиона». На данный момент я болею простудой и жду, когда мне станет лучше. После этого я посмотрю, есть ли у меня на столе какие-то предложения».

Напомним, 78-летний Мирча Луческу покинул киевское «Динамо» 3 ноября 2023 года. Румынский специалист подал в отставку сразу после поражения в матче против принципиального соперника – донецкого «Шахтера» (0:1).