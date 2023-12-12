Избитый турецкий арбитр рассказал, что кричал ему президент Анкарагюджю
Халил Умут Мелер хочет завершить судейскую карьеру
Турецкий арбитр Халил Умут Мелер, жестоко избитый президентом «Анкарагюджю» Фаруком Коджей после матча высшего дивизиона страны против «Ризеспора», рассказал, что кричал в его адрес нападавший.
«Фарук Коджа кричал мне: «Я прикончу тебя!» Затем он снова обратился ко мне и сказал: «Я убью тебя». Я являюсь истцом и заявителем в этом деле против Коджи и других лиц. Я не пойду на компромисс», – приводит слова рефери A Spor.
Также в турецких СМИ появилась информация, якобы со слов самого арбитра, который признался, что этот инцидент стал последней каплей и он хочет завершить судейскую карьеру, хотя на его счету матчи высшего уровня, в том числе группового этапа Лиги чемпионов.
Напомним, что президент «Анкарагюджю» своей вины не признал, назвав избиение «легкой пощечиной».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянец определился с вратарем на матч Лиги чемпионов
Украинский дуэт помог «Жироне» добыть историческую победу против «Барселоны»