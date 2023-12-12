Избитый турецкий арбитр рассказал, что кричал ему президент Анкарагюджю

Турецкий арбитр Халил Умут Мелер, жестоко избитый президентом «Анкарагюджю» Фаруком Коджей после матча высшего дивизиона страны против «Ризеспора», рассказал, что кричал в его адрес нападавший.

«Фарук Коджа кричал мне: «Я прикончу тебя!» Затем он снова обратился ко мне и сказал: «Я убью тебя». Я являюсь истцом и заявителем в этом деле против Коджи и других лиц. Я не пойду на компромисс», – приводит слова рефери A Spor.

Также в турецких СМИ появилась информация, якобы со слов самого арбитра, который признался, что этот инцидент стал последней каплей и он хочет завершить судейскую карьеру, хотя на его счету матчи высшего уровня, в том числе группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что президент «Анкарагюджю» своей вины не признал, назвав избиение «легкой пощечиной».