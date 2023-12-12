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Турция
12 декабря 2023, 15:30 | Обновлено 12 декабря 2023, 15:43
1100
2

Избитый турецкий арбитр рассказал, что кричал ему президент Анкарагюджю

Халил Умут Мелер хочет завершить судейскую карьеру

12 декабря 2023, 15:30 | Обновлено 12 декабря 2023, 15:43
1100
2
Избитый турецкий арбитр рассказал, что кричал ему президент Анкарагюджю
Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкий арбитр Халил Умут Мелер, жестоко избитый президентом «Анкарагюджю» Фаруком Коджей после матча высшего дивизиона страны против «Ризеспора», рассказал, что кричал в его адрес нападавший.

«Фарук Коджа кричал мне: «Я прикончу тебя!» Затем он снова обратился ко мне и сказал: «Я убью тебя». Я являюсь истцом и заявителем в этом деле против Коджи и других лиц. Я не пойду на компромисс», – приводит слова рефери A Spor.

Также в турецких СМИ появилась информация, якобы со слов самого арбитра, который признался, что этот инцидент стал последней каплей и он хочет завершить судейскую карьеру, хотя на его счету матчи высшего уровня, в том числе группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что президент «Анкарагюджю» своей вины не признал, назвав избиение «легкой пощечиной».

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Источник A Spor
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Лига конференций без динамо
Он кричал ему на турецком я шубу тебе подарил,а ты нам не подсудил 
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