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  4. Президент Анкарагюджю – об избиении арбитра: «Хотел плюнуть ему в лицо»
Турция
12 декабря 2023, 13:42 |
706
0

Президент Анкарагюджю – об избиении арбитра: «Хотел плюнуть ему в лицо»

Руководитель клуба категорически не принимает выдвинутое против него обвинение

12 декабря 2023, 13:42 |
706
0
Президент Анкарагюджю – об избиении арбитра: «Хотел плюнуть ему в лицо»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа прокомментировал вопиющий инцидент после матча чемпионата Турции между его командой и «Ризеспором», завершившимся боевой ничьей на поле (1:1) и избиением главного арбитра матча Халила Умута Мелера после финального свистка.

«Я понимаю выдвинутое против меня обвинение. Я написал объяснения в прокуратуру и правоохранительные органы по этому вопросу. Повторяю все дословно. Я категорически не принимаю выдвинутое против меня обвинение. Этот инцидент возник из-за неправильных решений и провокационного поведения арбитра. Моей целью было словесно отреагировать на действия рефери и плюнуть ему в лицо. Но получился удар по лицу… Правда, пощечина, которую я дал, не может стать причиной перелома. После той пощечины рефери постоял секунд пять-десять, а затем упал на землю. Из-за болезни сердца меня сразу вывели с места происшествия. О каких-либо других событиях, кроме этого, мне не известно. Вот и всё, что я могу сказать», – приводит слова Фарука Коджи издание TRT Haber.

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Анкарагюджю Ризеспор президент драка с судьей чемпионат Турции по футболу
Источник Sport.ua
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