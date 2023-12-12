Президент Анкарагюджю – об избиении арбитра: «Хотел плюнуть ему в лицо»

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа прокомментировал вопиющий инцидент после матча чемпионата Турции между его командой и «Ризеспором», завершившимся боевой ничьей на поле (1:1) и избиением главного арбитра матча Халила Умута Мелера после финального свистка.

«Я понимаю выдвинутое против меня обвинение. Я написал объяснения в прокуратуру и правоохранительные органы по этому вопросу. Повторяю все дословно. Я категорически не принимаю выдвинутое против меня обвинение. Этот инцидент возник из-за неправильных решений и провокационного поведения арбитра. Моей целью было словесно отреагировать на действия рефери и плюнуть ему в лицо. Но получился удар по лицу… Правда, пощечина, которую я дал, не может стать причиной перелома. После той пощечины рефери постоял секунд пять-десять, а затем упал на землю. Из-за болезни сердца меня сразу вывели с места происшествия. О каких-либо других событиях, кроме этого, мне не известно. Вот и всё, что я могу сказать», – приводит слова Фарука Коджи издание TRT Haber.