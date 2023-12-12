Известный журналист назвал игроков УПЛ, которых должно подписать Динамо

Известный журналист Виктор Вацко назвал двух игроков Украинской Премьер-лиги, которых должно подписать киевское «Динамо»:

«Я бы отдал предпочтение защитнику «Зари» Арсению Батагову. Если говорить о начале атаки, то в Украине только Ракицкий и Матвиенко могут с ним конкурировать. Очень сильная левая нога, что нужно «Динамо». Хорошая скорость, как для центрального защитника. Качественный в единоборствах, в том числе в воздухе. Над чем нужно работать – позиционная игра, выбор позиции, здесь ошибки проскакивают, хотя в этом аспекте на мой взгляд он очень спрогрессировал в последнее время. Но ему в паре нужен опытный центральный защитник.

Также «Динамо» нужен центрфорвард, потому что пока есть только Ванат. На мой взгляд, в УПЛ есть нападающий, готовый для «Динамо». Честно скажу, кайфую от его футбола. Это форвард «Зари» Герреро. 23 года, 5 голов в 11 матчах чемпионата. Мне очень нравится его стиль игры. Быстрый футболист, очень хитрый, очень грамотно позицию себе ищет, свободное пространство. Кстати, силовую борьбу также может навязать».

Ранее Виктор Вацко сообщил, что Виктор Скрипник возглавит харьковский «Металлист 1925».