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Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 10:29 | Обновлено 12 декабря 2023, 10:52
2146
3

Известный журналист назвал игроков УПЛ, которых должно подписать Динамо

В список попали Арсений Батагов и Эдуардо Герреро из «Зари»

12 декабря 2023, 10:29 | Обновлено 12 декабря 2023, 10:52
2146
3
Известный журналист назвал игроков УПЛ, которых должно подписать Динамо
ФК Заря. Арсений Батагов

Известный журналист Виктор Вацко назвал двух игроков Украинской Премьер-лиги, которых должно подписать киевское «Динамо»:

«Я бы отдал предпочтение защитнику «Зари» Арсению Батагову. Если говорить о начале атаки, то в Украине только Ракицкий и Матвиенко могут с ним конкурировать. Очень сильная левая нога, что нужно «Динамо». Хорошая скорость, как для центрального защитника. Качественный в единоборствах, в том числе в воздухе. Над чем нужно работать – позиционная игра, выбор позиции, здесь ошибки проскакивают, хотя в этом аспекте на мой взгляд он очень спрогрессировал в последнее время. Но ему в паре нужен опытный центральный защитник.

Также «Динамо» нужен центрфорвард, потому что пока есть только Ванат. На мой взгляд, в УПЛ есть нападающий, готовый для «Динамо». Честно скажу, кайфую от его футбола. Это форвард «Зари» Герреро. 23 года, 5 голов в 11 матчах чемпионата. Мне очень нравится его стиль игры. Быстрый футболист, очень хитрый, очень грамотно позицию себе ищет, свободное пространство. Кстати, силовую борьбу также может навязать».

Ранее Виктор Вацко сообщил, что Виктор Скрипник возглавит харьковский «Металлист 1925».

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Эдуардо Герреро Арсений Батагов Виктор Вацко Динамо Киев Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
Источник Вацко Live
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roman75zpr
Та дайте хоть Зоре не вылететь!
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0
Виктор Алтухов
А как насчет того, что и Заре они нужны? Привыкли большие клубы красть то тренеров, то футболистов. Хотя, с другой стороны, это мировая практика: платите - получайте.
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0
potemkin78
им нужен воротник (Нещерет чот очень чудить начал), центральные защитники, левый полузащитник и нападающий
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0
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