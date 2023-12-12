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Англия
12 декабря 2023, 07:14 | Обновлено 12 декабря 2023, 07:21
542
0

Ман Юнайтед и Барселона могут провести обмен игроками

Шанс на новые команды будет у Санчо и Рафиньи

12 декабря 2023, 07:14 | Обновлено 12 декабря 2023, 07:21
542
0
Ман Юнайтед и Барселона могут провести обмен игроками
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обратился к руководству клуба с просьбой отпустить из команды вингера Джейдона Санчо.

Сообщается, что манкунианцы понимают, что сейчас никто не компенсирует им 85 млн евро, которые они летом 2021 года заплатили «Боруссии» Дортмунд за Санчо. Исходя из этого, в «Ман Юнайтед» обратились к «Барселоне» с предложением об обмене игрока на полузащитника Рафинью.

В настоящий момент Санчо из-за конфликта с тен Хагом отстранен от первой команды «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может провести с дортмундской «Боруссией» обмен игроками при участии Джейдона Санчо.

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Манчестер Юнайтед Барселона Джейдон Санчо
Источник Diario Gol
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