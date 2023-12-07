Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед и дортмундская Боруссия готовят обмен футболистами
Англия
07 декабря 2023, 14:05 |
949
0

Манчестер Юнайтед и дортмундская Боруссия готовят обмен футболистами

Джейдон Санчо вернется в Бундеслигу

07 декабря 2023, 14:05 |
949
0
Манчестер Юнайтед и дортмундская Боруссия готовят обмен футболистами
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Английский «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия» в зимнее трансферное окно хотят провести обмен игроками.

С Туманного Альбиона в Бундеслигу переедет полузащитник Джейдон Санчо, а в обратном направлении проследует нападающий «черно-желтых» Дониелл Мален. Отметим, что в немецком клубе уже потирают руки в ожидании, поскольку Санчо именно в Дортмунде сделал себе имя, в период с 2017-го по 2021-й проведя почти полторы сотни матчей и забив более 50 мячей. Два года назад Джейдон перебрался в «МЮ» за 85 млн евро, но стать основным в «красных дьяволах» ему не удалось.

А в нынешнем сезоне 23-летний англичанин и вовсе запомнился не на футбольном поле (всего три матча и 76 минут игрового времени за «красных дьяволов»), а за его пределами. В частности, Джейдон был отстранен от работы с первой командой «МЮ» после публичного конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом и последовавшим отказом приносить наставнику извинения.

Что касается Малена, то на счету 24-летнего голландского форварда 19 матчей и 5 забитых мячей за дортмундцев во всех турнирах в нынешнем сезоне.

По теме:
Гвардиола считает, что Астон Вилла – претендент на титул. Эмери не согласен
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
«Он еще очень сырой». Болельщики Челси – об игре Мудрика в матче с МЮ
Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед Дониелл Мален Боруссия Дортмунд Бундеслига Английская Премьер-лига
Источник Kicker
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пан или пропал? 10 самых дорогих футболистов-тинейджеров сезона-2003/04
Футбол | 07 декабря 2023, 11:45 5
Пан или пропал? 10 самых дорогих футболистов-тинейджеров сезона-2003/04
Пан или пропал? 10 самых дорогих футболистов-тинейджеров сезона-2003/04

Вспоминаем, анализируем, оцениваем…

Декрет о росте. Как налоговая система Италии влияет на трансферный рынок
Футбол | 07 декабря 2023, 14:44 0
Декрет о росте. Как налоговая система Италии влияет на трансферный рынок
Декрет о росте. Как налоговая система Италии влияет на трансферный рынок

The Athletic – о проблемах, с которыми Серия А может столкнуться в ближайшее время

Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
Футбол | 07.12.2023, 05:41
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
Их не остановить дома. Астон Вилла обыграла Манчестер Сити и вошла в топ-3
Футбол | 07.12.2023, 00:11
Их не остановить дома. Астон Вилла обыграла Манчестер Сити и вошла в топ-3
Их не остановить дома. Астон Вилла обыграла Манчестер Сити и вошла в топ-3
Федецкий высказался о возможном избрании Шевченко президентом УАФ
Футбол | 06.12.2023, 15:56
Федецкий высказался о возможном избрании Шевченко президентом УАФ
Федецкий высказался о возможном избрании Шевченко президентом УАФ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
05.12.2023, 16:09 1
Футбол
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
05.12.2023, 16:59 9
Футбол
Биатлон. Звездную экс-лыжницу Нильссон исключили из состава сборной Швеции
Биатлон. Звездную экс-лыжницу Нильссон исключили из состава сборной Швеции
05.12.2023, 16:47
Биатлон
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
06.12.2023, 13:17
Бокс
Источник: руководство мадридского Реала в восторге от игры Андрея Лунина
Источник: руководство мадридского Реала в восторге от игры Андрея Лунина
05.12.2023, 09:16 9
Футбол
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
07.12.2023, 06:30 3
Футбол
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
05.12.2023, 11:25 5
Бокс
Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
06.12.2023, 05:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем