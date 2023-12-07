Манчестер Юнайтед и дортмундская Боруссия готовят обмен футболистами

Английский «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия» в зимнее трансферное окно хотят провести обмен игроками.

С Туманного Альбиона в Бундеслигу переедет полузащитник Джейдон Санчо, а в обратном направлении проследует нападающий «черно-желтых» Дониелл Мален. Отметим, что в немецком клубе уже потирают руки в ожидании, поскольку Санчо именно в Дортмунде сделал себе имя, в период с 2017-го по 2021-й проведя почти полторы сотни матчей и забив более 50 мячей. Два года назад Джейдон перебрался в «МЮ» за 85 млн евро, но стать основным в «красных дьяволах» ему не удалось.

А в нынешнем сезоне 23-летний англичанин и вовсе запомнился не на футбольном поле (всего три матча и 76 минут игрового времени за «красных дьяволов»), а за его пределами. В частности, Джейдон был отстранен от работы с первой командой «МЮ» после публичного конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом и последовавшим отказом приносить наставнику извинения.

Что касается Малена, то на счету 24-летнего голландского форварда 19 матчей и 5 забитых мячей за дортмундцев во всех турнирах в нынешнем сезоне.