Манчестер Юнайтед и дортмундская Боруссия готовят обмен футболистами
Джейдон Санчо вернется в Бундеслигу
Английский «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия» в зимнее трансферное окно хотят провести обмен игроками.
С Туманного Альбиона в Бундеслигу переедет полузащитник Джейдон Санчо, а в обратном направлении проследует нападающий «черно-желтых» Дониелл Мален. Отметим, что в немецком клубе уже потирают руки в ожидании, поскольку Санчо именно в Дортмунде сделал себе имя, в период с 2017-го по 2021-й проведя почти полторы сотни матчей и забив более 50 мячей. Два года назад Джейдон перебрался в «МЮ» за 85 млн евро, но стать основным в «красных дьяволах» ему не удалось.
А в нынешнем сезоне 23-летний англичанин и вовсе запомнился не на футбольном поле (всего три матча и 76 минут игрового времени за «красных дьяволов»), а за его пределами. В частности, Джейдон был отстранен от работы с первой командой «МЮ» после публичного конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом и последовавшим отказом приносить наставнику извинения.
Что касается Малена, то на счету 24-летнего голландского форварда 19 матчей и 5 забитых мячей за дортмундцев во всех турнирах в нынешнем сезоне.
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