Гендиректор Металлиста 1925: «Со Скрипником контракт не подписывали»

Генеральный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин в интервью tribuna.com прокомментировал информацию Виктора Вацко, что Виктор Скрипник зимой возглавит харьковский клуб.

«По поводу Скрипника не раз говорил. Эта тема обсуждалась несколько недель. Люди всегда ищут какую-то причинно-следственную связь в каких-то моментах. Причиной поиска тренера есть сегодняшние результаты. Причиной поиска тренера может быть приход новых инвесторов, амбициозных и ставящих перед собой высокие цели. Причин может быть очень много, в результате чего появляются какие-то слухи.

Слухи по состоянию на сегодняшний день, можно сказать, ничем не обоснованы. В некоторых СМИ можем прочесть, что «Металлист 1925» подписал контракт с Виктором Скрипником. Нет, это неправда. Если идут какие-то переговоры, то они находятся в закрытом режиме. Официальная информация о подписании тренеров или игроков, первоисточник – это официальный сайт. Надо все же ориентироваться на официальный сайт клуба и заявления официальных лиц клуба.

Ни для кого не секрет, что желание получить высококвалифицированного специалиста в условиях, в которых сегодня находится украинский футбол, может быть максимальным. Мы не против, чтобы Скрипник возглавил нашу команду. Но для этого должно сойтись много факторов. Если сойдутся, то я буду первым радоваться. Но вы же понимаете, что есть много «но». По крайней мере, сегодня Скрипник – это тренер «Ворсклы». Откуда берется та или иная информация – ее сложно комментировать. Вот такая позиция», – сказал Неделин.