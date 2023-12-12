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Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 04:15 | Обновлено 12 декабря 2023, 04:27
133
1

Гендиректор Металлиста 1925: «Со Скрипником контракт не подписывали»

В то же время Андрей Неделин не опроверг факт переговоров со специалистом

12 декабря 2023, 04:15 | Обновлено 12 декабря 2023, 04:27
133
1
Гендиректор Металлиста 1925: «Со Скрипником контракт не подписывали»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Генеральный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин в интервью tribuna.com прокомментировал информацию Виктора Вацко, что Виктор Скрипник зимой возглавит харьковский клуб.

«По поводу Скрипника не раз говорил. Эта тема обсуждалась несколько недель. Люди всегда ищут какую-то причинно-следственную связь в каких-то моментах. Причиной поиска тренера есть сегодняшние результаты. Причиной поиска тренера может быть приход новых инвесторов, амбициозных и ставящих перед собой высокие цели. Причин может быть очень много, в результате чего появляются какие-то слухи.

Слухи по состоянию на сегодняшний день, можно сказать, ничем не обоснованы. В некоторых СМИ можем прочесть, что «Металлист 1925» подписал контракт с Виктором Скрипником. Нет, это неправда. Если идут какие-то переговоры, то они находятся в закрытом режиме. Официальная информация о подписании тренеров или игроков, первоисточник – это официальный сайт. Надо все же ориентироваться на официальный сайт клуба и заявления официальных лиц клуба.

Ни для кого не секрет, что желание получить высококвалифицированного специалиста в условиях, в которых сегодня находится украинский футбол, может быть максимальным. Мы не против, чтобы Скрипник возглавил нашу команду. Но для этого должно сойтись много факторов. Если сойдутся, то я буду первым радоваться. Но вы же понимаете, что есть много «но». По крайней мере, сегодня Скрипник – это тренер «Ворсклы». Откуда берется та или иная информация – ее сложно комментировать. Вот такая позиция», – сказал Неделин.

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чемпионат Украины по футболу Виктор Скрипник Виктор Вацко отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Металлист 1925 Андрей Неделин
Источник Трибуна
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apepa
На следущей недели все подпишут. Сейчас мелочи утрясают по контракту...
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