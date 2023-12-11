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  4. Виктор Скрипник покинет Ворсклу. Назван новый клуб тренера
Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 16:24 |
3855
8

Виктор Скрипник покинет Ворсклу. Назван новый клуб тренера

Виктор Вацко сообщил, что украинский специалист возглавит «Металлист 1925»

11 декабря 2023, 16:24 |
3855
8
Виктор Скрипник покинет Ворсклу. Назван новый клуб тренера
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Украинский футбольный тренер Виктор Скрипник покинет полтавскую «Ворсклу» и возглавит харьковский «Металлист 1925», сообщает журналист Виктор Вацко.

Источник отмечает, что контракт между специалистом и клубом уже подписан. Он будет действовать до 1 января 2027 года. Виктор приступит к исполнению обязанностей уже с нового года. Цель «Металлиста 1925» и Виктора Скрипника – попадание в еврокубки.

В этом сезоне Виктор Скрипник возглавлял полтавскую «Ворсклу», с которой сейчас занимает 7-е место в турнирной таблице. У команды 23 набранных очка в 17 турах.

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Виктор Скрипник Виктор Вацко Ворскла Полтава Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Источник Вацко Live
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Комментарии 8
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naverland
Посмотрим, 
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0
BekXan
Нарешті він звале.
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0
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locator-x
Новий власник М1925 хоче щось зробити? Чи у Ворсклі знов трьохмісячна заборгованість по ЗП, як часто у Жеваго буває? Дасться чути...
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0
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Gargantua
какой то айтишник залил видать кучу денег в 1925
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0
ROBOCOP
Вот это да!
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0
Stanislav Matusevych
Ну все, тепер 1925-м точно вильоту не уникнути.
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-2
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