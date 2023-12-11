Виктор Скрипник покинет Ворсклу. Назван новый клуб тренера
Виктор Вацко сообщил, что украинский специалист возглавит «Металлист 1925»
Украинский футбольный тренер Виктор Скрипник покинет полтавскую «Ворсклу» и возглавит харьковский «Металлист 1925», сообщает журналист Виктор Вацко.
Источник отмечает, что контракт между специалистом и клубом уже подписан. Он будет действовать до 1 января 2027 года. Виктор приступит к исполнению обязанностей уже с нового года. Цель «Металлиста 1925» и Виктора Скрипника – попадание в еврокубки.
В этом сезоне Виктор Скрипник возглавлял полтавскую «Ворсклу», с которой сейчас занимает 7-е место в турнирной таблице. У команды 23 набранных очка в 17 турах.
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