Виктор Скрипник покинет Ворсклу. Назван новый клуб тренера

Украинский футбольный тренер Виктор Скрипник покинет полтавскую «Ворсклу» и возглавит харьковский «Металлист 1925», сообщает журналист Виктор Вацко.

Источник отмечает, что контракт между специалистом и клубом уже подписан. Он будет действовать до 1 января 2027 года. Виктор приступит к исполнению обязанностей уже с нового года. Цель «Металлиста 1925» и Виктора Скрипника – попадание в еврокубки.

В этом сезоне Виктор Скрипник возглавлял полтавскую «Ворсклу», с которой сейчас занимает 7-е место в турнирной таблице. У команды 23 набранных очка в 17 турах.