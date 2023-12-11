Серия А. Кальяри совершил фантастический камбэк в матче с Сассуоло

15-й тур Серии А завершал матч на Сардинии между «Кальяри» и «Сассуоло». Гости долгое время вели в счете, но с 63-й минуты играли в меньшинстве.

В итоге «Кальяри» удалось совершить фантастический камбэк в компенсированное ко второму тайму время: команда Клаудио Раньери не только спаслась от поражения, но и вырвала волевую победу.

За несколько минут до этого «Сассуоло» забил второй гол и мог закрывать игру, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Серия А. 15-й тур

Кальяри – Сассуоло – 2:1

Голы: Лападула 90+3, Паволетти 90+8 – Эрлич 7

Удаление: Трессольди 63 (Сассуоло)

Это уже второй случай в нынешнем сезоне, когда «Кальяри» в компенсированное ко второму тайму время не просто спасается от поражения, но и вырывает победу: в 10-м туре команда Раньери отыгралась со счета 0:3 в матче с «Фрозиноне».