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Чемпионат Италии
Кальяри
11.12.2023 21:45 – FT 2 : 1
Сассуоло
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Италия
11 декабря 2023, 23:52 |
201
0

Серия А. Кальяри совершил фантастический камбэк в матче с Сассуоло

Гости вырвали победу в компенсированное время

11 декабря 2023, 23:52 |
201
0
Серия А. Кальяри совершил фантастический камбэк в матче с Сассуоло
Getty Images/Global Images Ukraine

15-й тур Серии А завершал матч на Сардинии между «Кальяри» и «Сассуоло». Гости долгое время вели в счете, но с 63-й минуты играли в меньшинстве.

В итоге «Кальяри» удалось совершить фантастический камбэк в компенсированное ко второму тайму время: команда Клаудио Раньери не только спаслась от поражения, но и вырвала волевую победу.

За несколько минут до этого «Сассуоло» забил второй гол и мог закрывать игру, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Серия А. 15-й тур

Кальяри – Сассуоло – 2:1
Голы: Лападула 90+3, Паволетти 90+8 – Эрлич 7
Удаление: Трессольди 63 (Сассуоло)

Это уже второй случай в нынешнем сезоне, когда «Кальяри» в компенсированное ко второму тайму время не просто спасается от поражения, но и вырывает победу: в 10-м туре команда Раньери отыгралась со счета 0:3 в матче с «Фрозиноне».

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Кальяри Сассуоло Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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