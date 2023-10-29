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Чемпионат Италии
Кальяри
29.10.2023 13:30 – FT 4 : 3
Фрозиноне
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Италия
29 октября 2023, 15:46 | Обновлено 29 октября 2023, 15:58
772
2

7 голов в матче. Кальяри совершил сумасшедший камбэк в матче с Фрозиноне

Матч Серии А на Сардинии превратился в настоящий триллер

29 октября 2023, 15:46 | Обновлено 29 октября 2023, 15:58
772
2
7 голов в матче. Кальяри совершил сумасшедший камбэк в матче с Фрозиноне
Getty Images/Global Images Ukraine

Воскресный игровой день десятого тура Серии А начался матчем на Сардинии между «Кальяри» и «Фрозиноне». Поединок превратился в настоящий триллер: «Кальяри» в последние 20 минут отыгрался со счета 0:3, забив два решающих гола в компенсированное время.

Оба решающий гола, а также один ассист на счету Леонардо Паволетти, который вышел на замену после перерыва.

Серия А. 10-й тур

Кальяри – Фрозиноне – 4:3
Голы: Ористанио 72, Макумбу 76, Паволетти 90+4, 90+6 – Суле 23, 37, Брешианини 49

На 30-й минуте Манкозу (Кальяри) не реализовал пенальти.

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Серия A Кальяри Фрозиноне Леонардо Паволетти
Источник Sport.ua
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Пінгвін Антарктичний
О це так! І ще й пенальті не реалізували.
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