7 голов в матче. Кальяри совершил сумасшедший камбэк в матче с Фрозиноне

Воскресный игровой день десятого тура Серии А начался матчем на Сардинии между «Кальяри» и «Фрозиноне». Поединок превратился в настоящий триллер: «Кальяри» в последние 20 минут отыгрался со счета 0:3, забив два решающих гола в компенсированное время.

Оба решающий гола, а также один ассист на счету Леонардо Паволетти, который вышел на замену после перерыва.

Серия А. 10-й тур

Кальяри – Фрозиноне – 4:3

Голы: Ористанио 72, Макумбу 76, Паволетти 90+4, 90+6 – Суле 23, 37, Брешианини 49

На 30-й минуте Манкозу (Кальяри) не реализовал пенальти.