7 голов в матче. Кальяри совершил сумасшедший камбэк в матче с Фрозиноне
Матч Серии А на Сардинии превратился в настоящий триллер
Воскресный игровой день десятого тура Серии А начался матчем на Сардинии между «Кальяри» и «Фрозиноне». Поединок превратился в настоящий триллер: «Кальяри» в последние 20 минут отыгрался со счета 0:3, забив два решающих гола в компенсированное время.
Оба решающий гола, а также один ассист на счету Леонардо Паволетти, который вышел на замену после перерыва.
Серия А. 10-й тур
Кальяри – Фрозиноне – 4:3
Голы: Ористанио 72, Макумбу 76, Паволетти 90+4, 90+6 – Суле 23, 37, Брешианини 49
На 30-й минуте Манкозу (Кальяри) не реализовал пенальти.
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