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Чемпионат Италии
Кальяри
11.12.2023 21:45 – FT 2 : 1
Сассуоло
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Италия
12 декабря 2023, 01:45 | Обновлено 12 декабря 2023, 01:55
39
0

Кальяри – Сассуоло – 2:1. Супергол через себя на 90+8-й. Видео голов

«Кальяри» на 90+3 минуте проигрывал, но сумел победить в матче

12 декабря 2023, 01:45 | Обновлено 12 декабря 2023, 01:55
39
0
Кальяри – Сассуоло – 2:1. Супергол через себя на 90+8-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 15-го тура итальянской Серии А. В нем «Кальяри» дома принимал «Сассуоло». Хозяева проигрывали в матче, но сумели в компенсированное время сначала сравнять счет, а затем и победить. Эффектный победный гол на 90+8 минуте записал на свой счет Паволетти.

Серия А. 15-й тур

Кальяри – Сассуоло – 2:1

Голы: Лападула, 90+3, Паволетти, 90+8 – Эрлич, 7

Удаление: Трессольди, 63 (Сассуоло)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Паволетти (Кальяри).
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Лападула (Кальяри).
63’
Руан Нетто (Сассуоло) получает красную карточку.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эрлич (Сассуоло).
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Серия A Кальяри чемпионат Италии по футболу Сассуоло видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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