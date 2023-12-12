Италия12 декабря 2023, 01:45 | Обновлено 12 декабря 2023, 01:55
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Кальяри – Сассуоло – 2:1. Супергол через себя на 90+8-й. Видео голов
«Кальяри» на 90+3 минуте проигрывал, но сумел победить в матче
12 декабря 2023, 01:45 | Обновлено 12 декабря 2023, 01:55
39
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Состоялся поединок 15-го тура итальянской Серии А. В нем «Кальяри» дома принимал «Сассуоло». Хозяева проигрывали в матче, но сумели в компенсированное время сначала сравнять счет, а затем и победить. Эффектный победный гол на 90+8 минуте записал на свой счет Паволетти.
Серия А. 15-й тур
Кальяри – Сассуоло – 2:1
Голы: Лападула, 90+3, Паволетти, 90+8 – Эрлич, 7
Удаление: Трессольди, 63 (Сассуоло)
События матча
90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Паволетти (Кальяри).
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Лападула (Кальяри).
63’
Руан Нетто (Сассуоло) получает красную карточку.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эрлич (Сассуоло).
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