Кальяри – Сассуоло – 2:1. Супергол через себя на 90+8-й. Видео голов

Состоялся поединок 15-го тура итальянской Серии А. В нем «Кальяри» дома принимал «Сассуоло». Хозяева проигрывали в матче, но сумели в компенсированное время сначала сравнять счет, а затем и победить. Эффектный победный гол на 90+8 минуте записал на свой счет Паволетти.

Серия А. 15-й тур

Кальяри – Сассуоло – 2:1

Голы: Лападула, 90+3, Паволетти, 90+8 – Эрлич, 7

Удаление: Трессольди, 63 (Сассуоло)

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