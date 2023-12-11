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Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 18:40 | Обновлено 11 декабря 2023, 18:50
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Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Нужно выходить на каждую игру, как на финал»

Игрок «Динамо» – о победе над «Оболонью»

11 декабря 2023, 18:40 | Обновлено 11 декабря 2023, 18:50
500
0
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Нужно выходить на каждую игру, как на финал»
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский дал оценку победной игре с «Оболонью» (2:0) в 17-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Чем ниже уровень команды, тем больше фолов. Соперник навязывал нам борьбу, потому что ему не получалось играть в футбол так, как хотелось. Мы изучили их и воспользовались свободными зонами. Я ничего не кричал игрокам «Оболони». Может, так показалось со стороны. Это футбол.

Первое удаление? Если команда играет в меньшинстве, нам, конечно, не всегда легче, но сегодня мы воспользовались этим и забили два мяча.

Первая половина сезона? Нужно посмотреть на турнирную таблицу, не брать во внимание несыгранные матчи, а выходить на каждую игру, как на финал. Тогда все будет хорошо», – рассказал Буяльский.

Напомним, ранее оценку игре «Динамо» – «Оболонь» дал нападающий динамовцев Владислав Ванат.

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Виталий Буяльский Динамо - Оболонь Динамо Киев Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник FootballHub
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