Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Нужно выходить на каждую игру, как на финал»

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский дал оценку победной игре с «Оболонью» (2:0) в 17-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Чем ниже уровень команды, тем больше фолов. Соперник навязывал нам борьбу, потому что ему не получалось играть в футбол так, как хотелось. Мы изучили их и воспользовались свободными зонами. Я ничего не кричал игрокам «Оболони». Может, так показалось со стороны. Это футбол.

Первое удаление? Если команда играет в меньшинстве, нам, конечно, не всегда легче, но сегодня мы воспользовались этим и забили два мяча.

Первая половина сезона? Нужно посмотреть на турнирную таблицу, не брать во внимание несыгранные матчи, а выходить на каждую игру, как на финал. Тогда все будет хорошо», – рассказал Буяльский.