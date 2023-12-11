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  4. ВАНАТ: «Все довольны назначением Шовковского главным тренером»
Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 18:21 | Обновлено 11 декабря 2023, 19:24
1724
0

ВАНАТ: «Все довольны назначением Шовковского главным тренером»

Нападающий «Динамо» – об игре против «Оболони»

11 декабря 2023, 18:21 | Обновлено 11 декабря 2023, 19:24
1724
0
ВАНАТ: «Все довольны назначением Шовковского главным тренером»
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат дал оценку победе команды над «Оболонью» (2:0) в матче 17-го тура УПЛ и прокомментировал последние события в жизни коллектива:

Напомним, после игры с «Оболонью» стало известно, что Александр Шовковский стал полноценным главным тренером «Динамо».

«Было нормально играть. Поле хорошо подготовили. Но мне кажется, что удаление нам больше помешало, чем помогло. Стало труднее играть. Игра «Оболони»? Каждая команда имеет свой стиль. Если соперник хуже играет с мячом, то пытается компенсировать это другими качествами, которые могут быть лучше. Пенальти? Решили, кто будет бить, на поле, а не перед матчем.

О чем говорили в раздевалке? Президент сказал, что мы хорошо начали, было много амбиций, но потом механизм дал какой-то сбой и немного упали лицом в грязь. Сейчас понемногу из нее выбираемся. Выиграли четыре матча.

Работа с Шовковским? Все классно. Стало спокойнее. Чувствуешь себя более комфортно и раскованно. Все довольны назначением Шовковского главным тренером и ждали этого. Если человек дает результат, то логично. Сейчас атмосфера в команде изменилась к лучшему. Собираемся 12-го числа в Киеве», – рассказал Владислав Ванат.

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Владислав Ванат Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский Динамо - Оболонь
Источник Динамомания
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