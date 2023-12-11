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Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 17:45 | Обновлено 11 декабря 2023, 18:33
5100
21

Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова

Сделаны выводы по игре 17-го тура УПЛ «Шахтер» – «Верес»

11 декабря 2023, 17:45 | Обновлено 11 декабря 2023, 18:33
5100
21
Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Монзуль

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал разъяснения по эпизоду на 49-й минуте матча 17-го тура Украинской Премьер-лиги между «Шахтером» и «Вересом» (2:0).

Напомним, тогда в ворота «Вереса» арбитром встречи Екатериной Монзуль был назначен 11-метровый в ворота «Вереса». Такое решение она приняла с подачи арбитра ВАР Виталия Романова:

Объяснение: игрок ФК «Шахтер» наносит удар по мячу, который попадает в ноги защитника ФК «Верес», а затем отскакивает к его телу/рукам. Действия настолько непреднамеренны, что их следует расценивать только как не подлежащие наказанию. Арбитр Екатерина Монзуль неправильно назначает пенальти, а арбитр ВАА (видеоассистент арбитра. - прим.) не исправляет ее решение, не зовет ее на осуществление просмотра на поле для проведения надлежащей проверки. Неправильные решения со стороны обоих арбитров. Решение назначить свободный удар с незасчитыванием гола при исполнении пенальти было правильным потому, что игрок ФК «Шахтер» совершает умышленное нарушение - заходит в штрафную площадь заблаговременно и с нарушением правил.

Примечание: отрицательная оценка и временное отстранение от проведения матчей обоим арбитрам, с особой пометкой для арбитра ВАА о том, что его работа должна основываться на таких качествах, как: смелость, нейтральность, честность и отсутствие влияния на собственную работу харизмы главного арбитра на поле.

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Катерина Монзуль Виталий Романов Шахтер Донецк Верес Ровно Шахтер - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Украинская ассоциация футбола
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 21
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FunnyCat_____
Монзулиха должнf пожизненно быть отстранена от футбола, за систематическую помощь и подыгрывание шахтеру уже на протяжении 8 лет.
давайте расшифровку разговора с арбитрами, все она прекрасно понимала и видела
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+12
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Умник
Наконец то.
И даму и сударя
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+8
chak98
Ну нарешті отримали по заслузі.
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+7
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Remark
У Катерини таке лице, типу: як відсторонили!? Казали ж, що все з рук зійде, роби що хочеш.
😁😁😁
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+5
Remark
Ахаха😄 Редактори сайту, тут Ви на 1000% вибрали вдале фото Катерини. Під стать новині. Плюсую безмежно)))
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+5
Burevestnik
свистить дупа на перині:
"Катю, Катю, Катерина, 
ти сьогодні низько впала, 
я тебе попереджала: 
не суди в одні ворота, 
бо получиш щось ти в рота."
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+2
Александр Ад
нарешті прийняли хоч одне "сміливе"рішення
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+1
nivavn
Тимчасове відсторонення, це на скільки? На ДВА місяці, чи до наступного туру УПЛ...
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+1
DK1961
Серун удавится. Пусть запасной ему сливовицу нальет
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+1
Burevestnik
а кубок-приз "Дупа зі свистком"  вона  поверне   ШэДокіревцям?   
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+1
Bulba_sumkin
И за*бись. Нефиг таким арбитрам даже свисток в руки давать. Если лапоть - так иди в огород на ворон свисти, а не матчи чемпионата суди. Давно пора! И еще, за матч Минай - дыка, первым нужно технарь влупить, чтоб башкой начали думать прежде чем матчи чемпионата проводить, нет денег на осветление или возможности его установить, снимайтесь нахер с чемпионата, и пусть команды не страдают, чтоб добираться к вам по 800+ км. С таким вот настроением уходим на зимнюю паузу, но что-то мне подсказывает, что весной, будет не меньше сюрпризов) 
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0
Cityzen83
На 2 місяця відсторонили. Все рівно ігор немає)
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0
Pavel_i_CO
Зі зміною футбольної влади вспливе дуже багато іржавого лайна. Чекати залишилось не довго....
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0
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AK.228
Бабу расстрелять 
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-2
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Лига конференций без динамо
Правильно шубных судей на гиляку
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-9
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