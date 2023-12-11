Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал разъяснения по эпизоду на 49-й минуте матча 17-го тура Украинской Премьер-лиги между «Шахтером» и «Вересом» (2:0).

Напомним, тогда в ворота «Вереса» арбитром встречи Екатериной Монзуль был назначен 11-метровый в ворота «Вереса». Такое решение она приняла с подачи арбитра ВАР Виталия Романова:

Объяснение: игрок ФК «Шахтер» наносит удар по мячу, который попадает в ноги защитника ФК «Верес», а затем отскакивает к его телу/рукам. Действия настолько непреднамеренны, что их следует расценивать только как не подлежащие наказанию. Арбитр Екатерина Монзуль неправильно назначает пенальти, а арбитр ВАА (видеоассистент арбитра. - прим.) не исправляет ее решение, не зовет ее на осуществление просмотра на поле для проведения надлежащей проверки. Неправильные решения со стороны обоих арбитров. Решение назначить свободный удар с незасчитыванием гола при исполнении пенальти было правильным потому, что игрок ФК «Шахтер» совершает умышленное нарушение - заходит в штрафную площадь заблаговременно и с нарушением правил.

Примечание: отрицательная оценка и временное отстранение от проведения матчей обоим арбитрам, с особой пометкой для арбитра ВАА о том, что его работа должна основываться на таких качествах, как: смелость, нейтральность, честность и отсутствие влияния на собственную работу харизмы главного арбитра на поле.