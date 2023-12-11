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  4. Кого выберет Анчелотти? Лунин и Кепа попали в заявку на матч ЛЧ
Лига чемпионов
11 декабря 2023, 15:26 |
152
3

Кого выберет Анчелотти? Лунин и Кепа попали в заявку на матч ЛЧ

«Сливочные» сыграют с «Унион Берлин»

11 декабря 2023, 15:26 |
152
3
Кого выберет Анчелотти? Лунин и Кепа попали в заявку на матч ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Завтра, 12 декабря, мадридский «Реал» в матче шестого тура Лиги чемпионов на выезде сыграет с немецким «Унион Берлин». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В заявку «сливочных» на этот матч попал украинский страж ворот Андрей Лунин и его основной конкурент испанский голкипер Кепа Аррисабалага. Наставник «Галактикос» Карло Анчелотти определится со стартовым голкипером перед самым поединком. Испанские СМИ прочат место в старте Кепе.

Ранее сообщалось, что удачная игра украинского стража ворот в последних матчах заставила главного тренера команды Карло Анчелотти подвергнуть сомнению свое первоначальное решение относительно основного голкипера, позиция Кепы теперь не так очевидна.

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Карло Анчелотти Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Унион Берлин Лига чемпионов Андрей Лунин
Источник Twitter
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contr
Двоє встануть ! Валєтами 😫😫😫
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0
Nordenus
Кепа будет 100%. Этот матч уже ничего не решает для Реала. Анчелотти как раз посмотрит насколько хорош сейчас Кепа в этом матче, и будет потом решать кого ставить основным в следующих турах.
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0
contr
Коноплянку 👌😫😫
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0
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