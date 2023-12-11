Кого выберет Анчелотти? Лунин и Кепа попали в заявку на матч ЛЧ

Завтра, 12 декабря, мадридский «Реал» в матче шестого тура Лиги чемпионов на выезде сыграет с немецким «Унион Берлин». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В заявку «сливочных» на этот матч попал украинский страж ворот Андрей Лунин и его основной конкурент испанский голкипер Кепа Аррисабалага. Наставник «Галактикос» Карло Анчелотти определится со стартовым голкипером перед самым поединком. Испанские СМИ прочат место в старте Кепе.

Ранее сообщалось, что удачная игра украинского стража ворот в последних матчах заставила главного тренера команды Карло Анчелотти подвергнуть сомнению свое первоначальное решение относительно основного голкипера, позиция Кепы теперь не так очевидна.