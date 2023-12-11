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Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 14:56 | Обновлено 11 декабря 2023, 15:08
253
0

Защитник Кривбасса посвятил гол Заре погибшему на войне другу

Клуб из Кривого Рога не смог обыграть соперника

11 декабря 2023, 14:56 | Обновлено 11 декабря 2023, 15:08
253
0
Защитник Кривбасса посвятил гол Заре погибшему на войне другу
ФК Кривбасс. Андрей Понедельник

Футболист «Кривбасса» Андрей Понедельник забил в ворота «Зари» (2:2) в матче 17-го тура УПЛ, а после поединка рассказал, кому посвятил этот гол.

«Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в течение года горячо поддерживали команду. Мы чувствуем вашу поддержку и очень ее ценим. К тому же, нам часто пишут в соцсети. Тоже, конечно, хочется поблагодарить наши Вооруженные Силы Украины. Вы даете возможность нам всем проживать каждый следующий день в Независимой Украине, слава нашим воинам, слава Украине. Забитый гол хотел бы посвятить своему другу, который, к сожалению, погиб на фронте – Андрюха Яремчук, этот гол для тебя, у него скоро день рождения», – приводит слова игрока пресс-служба «Кривбасса».

Отметим, что Понедельник принял участие в 17 матчах чемпионата Украины в нынешнем сезоне, лишь в одном будучи замененным на последних минутах, и забил 2 мяча. В первых числах декабря стало известно, что «Кривбасс» продлил контракт со своим основным защитником.

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Андрей Понедельник Кривбасс Кривой Рог российско-украинская война Кривбасс - Заря
Источник ФК Кривбасс
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