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  4. «Команда, имеющая душу». Довбик и Цыганков прокомментировали игру с Барсой
Испания
11 декабря 2023, 13:26 |
1556
0

«Команда, имеющая душу». Довбик и Цыганков прокомментировали игру с Барсой

Жиронцы первый раз в историю победили «сине-гранатовых»

11 декабря 2023, 13:26 |
1556
0
«Команда, имеющая душу». Довбик и Цыганков прокомментировали игру с Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

10 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев.

Украинские футболисты номинальных гостей Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут. На 12-й Довбик открыл счет в матче после передачи Цыганкова.

Украинские лидеры «Жироны» отреагировали на победу в этом матче в своих социальных сетях.

«Команда, которая имеет душу 💔», – написал Довбик в инстаграме.

«Я очень горжусь быть частью этого клуба», – заявил Цыганков.

Ранее футбольные болельщики оценили игру украинского дуэта в каталонском дерби.

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Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Instagram
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