«Команда, имеющая душу». Довбик и Цыганков прокомментировали игру с Барсой
Жиронцы первый раз в историю победили «сине-гранатовых»
10 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев.
Украинские футболисты номинальных гостей Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут. На 12-й Довбик открыл счет в матче после передачи Цыганкова.
Украинские лидеры «Жироны» отреагировали на победу в этом матче в своих социальных сетях.
«Команда, которая имеет душу 💔», – написал Довбик в инстаграме.
«Я очень горжусь быть частью этого клуба», – заявил Цыганков.
Ранее футбольные болельщики оценили игру украинского дуэта в каталонском дерби.
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