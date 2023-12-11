«У нас нет другого выхода». Тренер Металлиста 1925 о матче с Александрией

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк поделился ожиданиями от матча 17-го тура УПЛ против «Александрии».

– Олег Юрьевич, кроме того что завершение первой части сезона, так еще и вообще очень тяжелая неделя для команды. Не просто три матча, а первые два из них против «Шахтера» и Динамо». В каком физическом состоянии команда перед игрой против «Александрии»?

– Действительно, у нас будет очень плотный график, очень тяжелая неделя. Но, наверное, ребята должны понимать, что это заключительная игра первой части чемпионата и завтра нужно, в некоторых моментах, даже через не могу сыграть и потом с чистой совестью отдыхать. Для нас очень важна завтра игра, потому что где-то растеряли мы зачетные баллы. Иногда это было справедливо, иногда несправедливо. Завтра у нас другого выхода, кроме как одерживать победу, у нас нет.

– Это будет второй матч против «Александрии» в первой части сезона. Изменилась ли эта команда по сравнению с матчем летом?

– Я так не думаю. У них остался тот же тренер и он пропагандирует один и тот же футбол. Я думаю, что игроки будут выполнять те же требования, которые он перед ними ставит. Очень хорошая команда, независимо от того, что она находится сейчас внизу турнирной таблицы. Тем не менее они показывают интересный футбол. Завтра нам будет очень тяжело.

– Что станет главным в игре против «Александрии» завтра?

– Повторюсь, что ребята понимают, что завтра для нас ключевая игра, наверное, и нам нужна завтра только победа. Если будем меньше ошибаться, не будем делать простых ошибок, как мы делали в предыдущих играх, тогда нам будет намного легче.

– В последних матчах «Металлиста 1925» регулярно случаются либо красные карточки, либо пенальти в наши ворота. Большинство из них были сомнительными судейскими решениями. Но если подобные отложить в сторону. Чем обусловлены другие подобные нарушения наших футболистов и то, что они так часто случаются?

– Элементарные ошибки, которые стоят нам зачетных баллов. Где-то, видимо, бывает нужно сыграть спокойнее. Должны понимать, что так, как у нас сейчас происходят судейские решения, лучше в штрафной площадке людей вообще не касаться, не давать малейшего повода людям что-то выдумать. Да, где-то, пожалуй, были не совсем справедливые решения, красные карточки, но, в основном они были справедливы. Это, опять же, наша проблема. Теряем концентрацию. Нужно отбросить эти простые ошибки.

– Как по вашему мнению команда приспособилась к игре при нынешних погодных условиях? Ведь тренируемся на искусственном покрытии. И в игре против «Динамо» создавалось впечатление, что команде понадобилось время, чтобы привыкнуть к состоянию газона?

– Наверное, что все команды в равных условиях, одинаковых. Возможно, командам, которые имеют свою тренировочную базу, то им значительно проще, потому что они могут тренироваться на зеленом поле, если есть такая возможность. У нас, к сожалению, такой возможности нет. Имеем то, что имеем. Но, все равно, это не самое главное. Самое главное – это с каким настроением мы завтра выйдем на игру.

– Как считаете, в каком эмоциональном состоянии, с какой мотивацией команда будет выходить на заключительную игру сезона?

– Команда не погасла – это 100%, все имеют полное понимание, что нам нужна победа. Для полного психологического, позитивного настроя нам не хватает только победы. «Александрии» завтра нечего терять, но и мы в такой же ситуации.

Матч «Металлист 1925» – «Александрия» состоится 11 декабря в 14:00 по киевскому времени.