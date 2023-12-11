Лучший на своей позиции. Миколенко получил признание от WhoScored

В воскресенье, 10 декабря, состоялась встреча 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Челси» (2:0).

Украинский защитник ливерпульского клуба Виталий Миколенко провел отличный матч. Статистический портал WhoScored включил Миколенко в символическую сборную 16-го тура Английской премьер-лиги, поставив ему оценку 7.8 балла.



Самую высокую оценку в символической сборной получил лидер «Тоттенхэма» Сон Хин Мин, его оценили в 9.5 балла.

Болельщики «Эвертона» после победного матча против «Челси» признали украинского защитника лучшим игроком ливерпульской команды в этой встрече.