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  4. Лучший на своей позиции. Миколенко получил признание от WhoScored
Англия
11 декабря 2023, 10:28 |
840
3

Лучший на своей позиции. Миколенко получил признание от WhoScored

Виталий попал в символическую сборную 16-го тура АПЛ

11 декабря 2023, 10:28 |
840
3
Лучший на своей позиции. Миколенко получил признание от WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В воскресенье, 10 декабря, состоялась встреча 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Челси» (2:0).

Украинский защитник ливерпульского клуба Виталий Миколенко провел отличный матч. Статистический портал WhoScored включил Миколенко в символическую сборную 16-го тура Английской премьер-лиги, поставив ему оценку 7.8 балла.

Самую высокую оценку в символической сборной получил лидер «Тоттенхэма» Сон Хин Мин, его оценили в 9.5 балла.

Болельщики «Эвертона» после победного матча против «Челси» признали украинского защитника лучшим игроком ливерпульской команды в этой встрече.

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WhoScored Сон Хын Мин Тоттенхэм Эвертон Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко лучший игрок
Источник Sport.ua
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Знову ж таки, якби Мурзік потрапив би у символічну збірну туру, то новина була би головною на цьому сайті. Бо бульбашку піарять і далі)
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+2
Володимир Олійник
не вистачає 5-6 голів за сезон,а так просто "МОНСТР" на лівому фланзі оборони
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+1
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