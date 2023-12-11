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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «недосчитались очков в чемпионате. Тяжелый газон»
Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 03:02 |
24
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «недосчитались очков в чемпионате. Тяжелый газон»

Главный тренер «Руха» прокомментировал ничью с «Ворсклой» в 17-м туре УПЛ

11 декабря 2023, 03:02 |
24
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «недосчитались очков в чемпионате. Тяжелый газон»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

10 декабря состоялся матч 17-го тура УПЛ между командами «Ворскла» и «Рух». Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи наставник львовского клуба Виталий Пономарев прокомментировал ничейный результат в поединке:

«Тяжелый газон и сложные погодные условия не способствовали качественному футболу. Впрочем, как и «Рух», так и «Ворскла» имели большое количество голевых моментов. Думаю, эта игра понравилась болельщикам. Было много борьбы, и это был сложный для нас матч.

«Ворскла» – хорошая команда с опытными футболистами и особенно это проявилось во втором тайме, когда полтавчане взяли мяч под свой контроль. Я благодарен своим игрокам за сегодняшний матч, потому что они должны уметь держать удар и играть под давлением. Они продемонстрировали самоотдачу на поле и ничья – неплохой для нас результат.

Я просил команду играть попроще, ведь на таком газоне тяжело строить комбинационную игру. Некоторое время ушло на адаптацию к полю. Учитывая это, также подбиралась тактика на этот поединок. Тренерский штаб не просил игроков во втором тайме играть по счету – «Ворскла» заставила нас играть в такой футбол, а затем использовала свой момент и забила гол. Такое давление соперника было непростым для наших игроков с психологической точки зрения, и молодежи не хватило опыта в конце матча.

Я доволен командой, потому что мы совершили существенный скачок в результатах. Сегодня на поле вышли игроки, средний возраст которых 20,4 года. Несмотря на это, они навязали борьбу своим соперникам как в этом матче, так и на дистанции первой половины сезона. «Руховцы» играли с позиции силы и демонстрировали качественный футбол, а в большинстве матчей действовали первым номером.

Конечно, есть еще над чем работать и куда прогрессировать. Нужно приложить много усилий для развития нашей молодежи, ведь ей еще не хватает стабильности – поэтому мы недосчитались очков в чемпионате. Иногда есть эпизоды, когда игрокам не хватает мастерства, но все это придет с опытом. Однако при правильном подходе к делу эта команда со временем сможет претендовать на самые высокие места. Если оценивать объективно, то на сегодняшний день мы не готовы бороться за призовые места, хотя это спорт и футбол может случиться во что бы то ни стало.

«Рух» будет работать на трансферном рынке, но первоочередная задача – развивать уже имеющихся игроков. Сейчас нужно набраться терпения и с пониманием относиться к игре и результатам молодой команды. Кроме того, у нас очень качественная Академия, в которой есть хорошие кадры. Философия нашего клуба – доверие к своим воспитанникам».

Капитан «Руха» Марко Сапуга:

«Мы ехали в Полтаву, зная, что нам будет непросто, ведь нам будет противостоять сильный соперник. «Рух» хотел победить и боролся до конца за этот результат, чтобы уйти в отпуск с хорошим настроением.

В первом тайме мы играли лучше, но команда несколько подсела во второй половине игры. К определенному моменту «Рух» накрывал полтавчан и не давал им ничего создать, но потом появилась усталость и нам не удалось удержать победу, пропустили гол в конце матча.

Я думаю, что в этом сезоне мы набрали хорошую форму и демонстрируем хорошие результаты в турнирной таблице. Теперь нам следует работать еще больше, чтобы удержаться на этих позициях».

Защитник «Руха» Виталий Роман:

«Ничья – закономерный результат, ведь и у «Руха», и у «Ворсклы» были опасные моменты. Мы играли на плохом газоне – поле было очень мягкое. Но ребята выдержали эту нагрузку и демонстрировали неплохую игру, удавалось выигрывать подбор мяча – это было очень важно. Также было много борьбы, поэтому сегодня результат именно таков.

«Ворскла» в конце игры начала наседать и нашла свой момент и сравняла счет. Мы же не до конца были сконцентрированы в том эпизоде, потому и пропустили гол. Полтавчане – очень хорошая команда, и во втором круге они будут бороться высокие места. Возможно, из-за еврокубков они не добрали очки на старте сезона, но сейчас «Ворскла» набрала хороший ход.

В общем, если оценивать первую часть сезона, то «Рух» спрогрессировал, но нам еще есть куда расти. На сборах мы будем работать, чтобы подняться еще выше в турнирной таблице».

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Марко Сапуга Виталий Роман Виталий Пономарев Рух Львов Ворскла Полтава Ворскла - Рух пресс-конференция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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