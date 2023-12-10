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Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 15:12 | Обновлено 10 декабря 2023, 15:18
460
1

Тренер Руха: Средний возраст у нас 20,4 года. Не думаю, что в УПЛ так было

Виталий Пономарев оценил первую часть чемпионата

10 декабря 2023, 15:12 | Обновлено 10 декабря 2023, 15:18
460
1
Тренер Руха: Средний возраст у нас 20,4 года. Не думаю, что в УПЛ так было
ФК Рух. Виталий Пономарев

Рух завершил первую часть сезона матчем с Ворсклой, который закончился со счетом 1:1. Итоги первой части чемпионата подвел наставник Виталий Пономарев, который отметил возраст команды.

«Я доволен. Команда сделала существенный шаг вперед. У нас средний возраст в матче был 20,4 года, не думаю, что в УПЛ раньше была такая молодая команда».

«Мы во многих матчах играли с позиции силы, первым номером. Конечно, не хватает стабильности и мастерства, поэтому не добрали где-то очки», — сказал Пономарев.

Команда сейчас в УПЛ занимает 5-е место.

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Рух Львов Виталий Пономарев Украинская Премьер-лига
Источник MEGOGO
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