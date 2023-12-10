Тренер Руха: Средний возраст у нас 20,4 года. Не думаю, что в УПЛ так было
Виталий Пономарев оценил первую часть чемпионата
Рух завершил первую часть сезона матчем с Ворсклой, который закончился со счетом 1:1. Итоги первой части чемпионата подвел наставник Виталий Пономарев, который отметил возраст команды.
«Я доволен. Команда сделала существенный шаг вперед. У нас средний возраст в матче был 20,4 года, не думаю, что в УПЛ раньше была такая молодая команда».
«Мы во многих матчах играли с позиции силы, первым номером. Конечно, не хватает стабильности и мастерства, поэтому не добрали где-то очки», — сказал Пономарев.
Команда сейчас в УПЛ занимает 5-е место.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанскому голкиперу прогнозируют смену клуба
Состоялось пять поединков 14-го тура Бундеслиги