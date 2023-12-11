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  4. ВИШНЯК: Давили их, но не сумели создать момент, который считался бы голевым
Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 02:15 |
54
0

ВИШНЯК: Давили их, но не сумели создать момент, который считался бы голевым

Главный тренер «Колоса» прокомментировал поражение в матче с «Черноморцем»

11 декабря 2023, 02:15 |
54
0
ВИШНЯК: Давили их, но не сумели создать момент, который считался бы голевым
ФК Черноморец. Ярослав Вишняк

10 декабря состоялся матч 17-го тура УПЛ между командами «Черноморец» и «Колос». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу одесситов.

После завершения встречи наставник клуба из Ковалевки Ярослав Вишняк прокомментировал поражение своих подопечных:

«Игра была до забитого мяча. В принципе это было видно. Где-то мы допустили ошибку, приведшую к пенальти в наши ворота. Пропустили этот мяч и уже сложно было отыгрываться. Хотя времени было достаточно, но создать нормального давления мы не смогли. Вот так и проиграли игру.

«Черноморец» после забитого гола играл по счету, команда старалась сохранить результат, поэтому села в оборону. Мы давили их, но не смогли создать даже момент, который считался бы голевым. Было нашествие, были подачи в штрафную, но в целом ничего не получалось. До забитого мяча психология сработала.

Сейчас наша команда уходит в отпуск. 10 января мы собираемся, первый подготовительный этап у нас будет в Ковалевке. И потом планируем, что будет собрание в Турции с 27 января по 17 февраля. В этот день планируем вернуться в Украину и напрямую готовиться к первому туру после зимней паузы против «Вереса».

Относительно новичков – у нас есть игроки, которых мы подписали, но они были травмированы. Лукас Ранжел, Кариока, Тотовицкий. Ранжел уже восстановился на исходе первой половины чемпионата, но мы его решили уже не двигать, чтобы не навредить и рассчитывать на него во второй половине сезона. Так же по Тотовицкому, который восстановился только после двенадцатого тура. Потом заболел и прошедший тур пропустил. Плюс Диего, получивший травму, плюс у нас Цуриков выпал. Это тот внутренний резерв, который мы можем использовать. Плюс Ореховского еще можно добавить, который долго не играл. Это весь наш резерв, наш потенциал. Но если будет возможность, то, конечно, мы будем стремиться подписать новых игроков, но только тех, кто сможет усилить нашу игру непосредственно в стартовом составе, – отметил Ярослав Васильевич.

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Ярослав Вишняк Колос Ковалевка Черноморец Одесса Черноморец - Колос пресс-конференция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Колос Ковалевка
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