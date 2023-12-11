10 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев.

На 13-й минуте поединка украинский форвард гостей Артем Довбик открыл счет после передачи другого представителя Украины Виктора Цыганкова.

Уже на 27-й при счете 1:1 (на 19-й Роберт Левандовски оформил гол за «Барсу») Артем Довбик был близок к тому, чтобы оформить еще и ассист.

Украинец вбежал в штрафную, где принял передачу, отлично отыграл корпусом против Андреаса Кристенсена и нашел пасом своего партнера Мигеля Гутьерреса. 22-летний испанец справился с Рональдом Араухо и пробил. Мигель почти оформил гол, но мяч после его удара разминулся с правой штангой ворот Иньяки Пеньи в нескольких сантиметрах.

Благодаря этой победе над «сине-гранатовыми» «Жирона» возглавил таблицу чемпионата Испании.

ВИДЕО Как Довбик на 27-й минуте игры Барселона – Жирона мог оформить ассист