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Испания
11 декабря 2023, 01:44 |
663
1

Жирона впервые обыграла Барселону и возглавила Ла Лигу, обогнав Реал Мадрид

Артем Довбик и Виктор Цыганков поучаствовали в победе над «сине-гранатовыми»

11 декабря 2023, 01:44 |
663
1
Жирона впервые обыграла Барселону и возглавила Ла Лигу, обогнав Реал Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев.

Украинские футболисты жиронцев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут и сумели организовать голевую атаку. На 13-й минуте Артем поразил ворота «сине-гранатовых» после передачи Виктора.

Голами за номинальных гостей также отличились Мигель Гутьеррес Ортега (40), Валери (80) и Кристиан Стуани (90+5), у хозяев забили Роберт Левандовски (19) и Илкай Гюндоган (90+2). Интересно, что жиронцы впервые в истории выиграли у своих более статусных соседей по Каталонии.

Благодаря этой победе «Жирона» возглавила таблицу чемпионата Испании после 16 туров, обогнал мадридский «Реал». 9 декабря «сливочные» вместе с Андреем Луниным сыграли вничью с «Бетисом» со счетом 1:1.

Сейчас у Артема Довбика, Виктора Цыганков и Ко 41 очко, а у Лунина и компании – 39. «Атлетико» и «Барселона» делят 3-е и 4-е место соответственно с 34 пунктами.

В 17-м туре Ла Лиги «Жирона» сыграет против «Алавеса» 18 декабря, а «Реал» Мадрид днем ранее проведет поединок против «Вильярреала».

Таблица Ла Лиги 2023/24

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Источник Sport.ua
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