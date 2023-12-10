ВИДЕО. Лучший игрок матча. Все действия Миколенко в игре с Челси

В воскресенье, 10 декабря, состоялась встреча 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Челси» (2:0).

Украинский защитник ливерпульского клуба Виталий Миколенко провел отличный матч, в котором его команда праздновала победу со счетом 2:0.

В игре с «Челси» Миколенко исполнил один удар, сделал 7 успешных отборов, выиграл одну верховую дуэль, а также выполнил 11 точных передач.

Болельщики «Эвертона» после победного матча против «Челси» признали украинского защитника лучшим игроком ливерпульской команды в этой встрече.

ВИДЕО. Все действия Миколенко в матче с Челси