ВИДЕО. Лучший игрок матча. Все действия Миколенко в игре с Челси
Виталий устранил всю опасность, которая была на его фланге
В воскресенье, 10 декабря, состоялась встреча 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Челси» (2:0).
Украинский защитник ливерпульского клуба Виталий Миколенко провел отличный матч, в котором его команда праздновала победу со счетом 2:0.
В игре с «Челси» Миколенко исполнил один удар, сделал 7 успешных отборов, выиграл одну верховую дуэль, а также выполнил 11 точных передач.
Болельщики «Эвертона» после победного матча против «Челси» признали украинского защитника лучшим игроком ливерпульской команды в этой встрече.
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