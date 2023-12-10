Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лучший игрок матча. Все действия Миколенко в игре с Челси
Англия
10 декабря 2023, 21:57 | Обновлено 10 декабря 2023, 22:08
1215
0

ВИДЕО. Лучший игрок матча. Все действия Миколенко в игре с Челси

Виталий устранил всю опасность, которая была на его фланге

10 декабря 2023, 21:57 | Обновлено 10 декабря 2023, 22:08
1215
0
ВИДЕО. Лучший игрок матча. Все действия Миколенко в игре с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В воскресенье, 10 декабря, состоялась встреча 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Челси» (2:0).

Украинский защитник ливерпульского клуба Виталий Миколенко провел отличный матч, в котором его команда праздновала победу со счетом 2:0.

В игре с «Челси» Миколенко исполнил один удар, сделал 7 успешных отборов, выиграл одну верховую дуэль, а также выполнил 11 точных передач.

Болельщики «Эвертона» после победного матча против «Челси» признали украинского защитника лучшим игроком ливерпульской команды в этой встрече.

ВИДЕО. Все действия Миколенко в матче с Челси

По теме:
Шон ДАЙЧ: «В Челси потратили целое состояние на игроков, приятно побеждать»
Тоттенхэм – Ньюкасл – 4:1. Дубль Ришарлисона. Видео голов и обзор матча
Тоттенхем разгромил Ньюкасл, прервав неудачную серию в АПЛ
Эвертон видео чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Челси Эвертон - Челси
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
Футбол | 10 декабря 2023, 22:14 1
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова

Артем и Виктор снова делают результативные действия в составе «Жироны»

Источник: английский топ-клуб интересуется Ильей Забарным
Футбол | 10 декабря 2023, 10:26 27
Источник: английский топ-клуб интересуется Ильей Забарным
Источник: английский топ-клуб интересуется Ильей Забарным

Защитник «Борнмута» может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Украина финишировала в топ-10 женской эстафеты Кубка мира
Биатлон | 10.12.2023, 16:27
Украина финишировала в топ-10 женской эстафеты Кубка мира
Украина финишировала в топ-10 женской эстафеты Кубка мира
Жена экс-форварда Шахтера рассказала, как помогла ему реанимировать карьеру
Футбол | 10.12.2023, 12:00
Жена экс-форварда Шахтера рассказала, как помогла ему реанимировать карьеру
Жена экс-форварда Шахтера рассказала, как помогла ему реанимировать карьеру
Шахтер выходит на рынок Саудовской Аравии: ждем трансферов и спаррингов
Футбол | 10.12.2023, 11:07
Шахтер выходит на рынок Саудовской Аравии: ждем трансферов и спаррингов
Шахтер выходит на рынок Саудовской Аравии: ждем трансферов и спаррингов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испорченный подарок. Полесье и Днепр-1 сыграли вничью
Испорченный подарок. Полесье и Днепр-1 сыграли вничью
08.12.2023, 16:55 26
Футбол
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
09.12.2023, 11:43
Футбол
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
09.12.2023, 20:39 5
Футбол
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
08.12.2023, 18:29 86
Футбол
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
09.12.2023, 10:53 8
Хоккей
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3
08.12.2023, 23:23 16
Футбол
У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» рецидив рака
У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» рецидив рака
09.12.2023, 14:17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем