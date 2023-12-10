Василий РУНИЧ: «Надо было искать шанс у ворот Ворсклы»

В 17 туре чемпионата УПЛ «Ворскла» сыграла вничью с «Рухом» – 1:1.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua львовянин Василий Рунич, открывший счет, рассказал, кто из команд был ближе к победе:

- Конечно, обидно, что под занавес поединка позволили хозяевам выровнять положение. С другой стороны, если бы полтавчане проиграли, то это было бы не совсем справедливо. Поэтому, думаю, что соперники наиграли на ничью.

- Ты действовал на левом фланге нападения, а когда забивал, то оказался в центре штрафной площадки.

- Таким был тренерский план на игру: быть заточенным на взятие ворот соперника, искать свой шанс. Поэтому и оказался в нужном месте, хотя следует отдать должное и Евгению Пастуху за нацеленную передачу.

- Это был твой четвертый гол в 16 сыгранных матчах. Доволен таким показателем?

- Мог сыграть и результативнее, ведь в нескольких матчах у меня прицел оказался сбит. Значит, надо еще больше работать над реализацией.

- Каким был тактический план на отчетный поединок?

- Действовать первым номером, своей активностью на половине поля соперника заставлять его больше думать об обороне. Добавлять в интенсивности. Поскольку оппоненту удалось спастись от поражения значит мы были не безгрешны у своих владений.

- Напоследок скажи, почему ты выбрал себе 99 номер?

- Просто понравился, такой насыщенный. Считаю, что он для меня фартовый, – сказал Рунич.

Напомним, что «Рух» завершил первую часть сезона матчем с «Ворсклой», который закончился со счетом 1:1. Итоги первой части чемпионата подвел наставник Виталий Пономарев, который отметил возраст команды.