Василий РУНИЧ: «Надо было искать шанс у ворот Ворсклы»
Нападающий «Руха» – о матче против «Ворсклы»
В 17 туре чемпионата УПЛ «Ворскла» сыграла вничью с «Рухом» – 1:1.
В разговоре с корреспондентом Sport.ua львовянин Василий Рунич, открывший счет, рассказал, кто из команд был ближе к победе:
- Конечно, обидно, что под занавес поединка позволили хозяевам выровнять положение. С другой стороны, если бы полтавчане проиграли, то это было бы не совсем справедливо. Поэтому, думаю, что соперники наиграли на ничью.
- Ты действовал на левом фланге нападения, а когда забивал, то оказался в центре штрафной площадки.
- Таким был тренерский план на игру: быть заточенным на взятие ворот соперника, искать свой шанс. Поэтому и оказался в нужном месте, хотя следует отдать должное и Евгению Пастуху за нацеленную передачу.
- Это был твой четвертый гол в 16 сыгранных матчах. Доволен таким показателем?
- Мог сыграть и результативнее, ведь в нескольких матчах у меня прицел оказался сбит. Значит, надо еще больше работать над реализацией.
- Каким был тактический план на отчетный поединок?
- Действовать первым номером, своей активностью на половине поля соперника заставлять его больше думать об обороне. Добавлять в интенсивности. Поскольку оппоненту удалось спастись от поражения значит мы были не безгрешны у своих владений.
- Напоследок скажи, почему ты выбрал себе 99 номер?
- Просто понравился, такой насыщенный. Считаю, что он для меня фартовый, – сказал Рунич.
Напомним, что «Рух» завершил первую часть сезона матчем с «Ворсклой», который закончился со счетом 1:1. Итоги первой части чемпионата подвел наставник Виталий Пономарев, который отметил возраст команды.
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