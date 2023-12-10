Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Александрия
В Киевской области на стадионе «Левый берег» состоится поединок 17-го тура украинской Премьер-лиги
В понедельник, 11 декабря, состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Александрия».
Поединок пройдет на стадионе «Левый берег» урочище «Млиново» Бориспольского района Киевской области и судить его будет арбитр из Киева Александр Соловьян. Начало матча в 14.00.
«Металлист 1925» – «Александрия». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Александрия», за которой следите в украинской версии сайта.
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