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Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 18:12 | Обновлено 10 декабря 2023, 18:46
234
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Александрия

В Киевской области на стадионе «Левый берег» состоится поединок 17-го тура украинской Премьер-лиги

10 декабря 2023, 18:12 | Обновлено 10 декабря 2023, 18:46
234
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Александрия
ФК Металлист 1925

В понедельник, 11 декабря, состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Александрия».

Поединок пройдет на стадионе «Левый берег» урочище «Млиново» Бориспольского района Киевской области и судить его будет арбитр из Киева Александр Соловьян. Начало матча в 14.00.

«Металлист 1925» – «Александрия». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Александрия», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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