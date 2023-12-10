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  4. Луческу не будет. Журналист сообщил, кто станет главным тренером Лиона
Франция
10 декабря 2023, 16:51 |
926
1

Луческу не будет. Журналист сообщил, кто станет главным тренером Лиона

В Аргентине пишут, что «ткачи» уже обо всем договорились с Хорхе Сампаоли

10 декабря 2023, 16:51 |
926
1
Луческу не будет. Журналист сообщил, кто станет главным тренером Лиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Сампаоли

Бывший наставник «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу, которого в последнее время ряд СМИ сватал в коучи французского «Лиона», не возглавит эту команду.

По информации аргентинского журналиста Гастона Эдула, новым главным тренером «ткачей» станет 63-летний Хорхе Сампаоли. Ныне этот специалист близок к тому, чтобы получить указанную должность.

В сентябре нынешнего года Сампаоли был уволен из «Фламенго», после чего остается без работы.

Мирча Луческу на днях отказался комментировать слухи о назначении в «Лион», сославшись на простуду.

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Хорхе Сампаоли Лион назначение тренера Мирча Луческу
Источник Sport.ua
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Serhii P.
Та який Луческу. Максимум, що діду світить - це який аутсайдер чемпіонату Румунії.
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