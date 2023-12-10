Луческу не будет. Журналист сообщил, кто станет главным тренером Лиона
В Аргентине пишут, что «ткачи» уже обо всем договорились с Хорхе Сампаоли
Бывший наставник «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу, которого в последнее время ряд СМИ сватал в коучи французского «Лиона», не возглавит эту команду.
По информации аргентинского журналиста Гастона Эдула, новым главным тренером «ткачей» станет 63-летний Хорхе Сампаоли. Ныне этот специалист близок к тому, чтобы получить указанную должность.
Jorge Sampaoli está cerca de ser el entrenador de @OL. pic.twitter.com/1codLsMPzx— Gastón Edul (@gastonedul) December 8, 2023
В сентябре нынешнего года Сампаоли был уволен из «Фламенго», после чего остается без работы.
Мирча Луческу на днях отказался комментировать слухи о назначении в «Лион», сославшись на простуду.
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