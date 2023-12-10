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  4. Илья КРУПСКИЙ: «Чемпионат Украины стал сильнее»
Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 10:51 |
217
2

Илья КРУПСКИЙ: «Чемпионат Украины стал сильнее»

Защитник «Ворсклы» поделился ожиданиями от матча с «Рухом»

10 декабря 2023, 10:51 |
217
2
Илья КРУПСКИЙ: «Чемпионат Украины стал сильнее»
УПЛ. Илья Крупский

Защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский поделился ожиданиями от матча 17-го тура УПЛ против львовского «Руха».

– Илья, в декабре традиционно сложно играть и тренироваться из-за погодных условий. Насколько это повлияло на подготовку к игре против «Руха»?

– Подготовка проходила прекрасно, к этому матчу подходим в хорошем настроении после победы над «Днепром-1». Немного мешал нам снег, но в целом настроение у нас боевое.

– «Рух» сенсационно стартовал в этом сезоне, дальше у команды был небольшой спад. Какие сильные стороны соперника ты бы выделил перед завтрашним матчем, если учесть, что в конце года физически все команды уже не такие мощные, как летом или осенью?

– «Рух» – это физически сильная команда, они достаточно высоко прессингуют, да и вообще умеют играть в футбол. Для них это будет принципиальный матч, как и для нас. Мы в первом круге проиграли им с крупным счетом, думаю, нам будет что доказывать в грядущей игре.

– Если «Рух» классно начал, то для вас первые матчи сезона не задались. Затем команда прибавила и вышла из кризиса. Насколько это было психологически тяжело?

– Конечно, это был нелегкий процесс. После пауз на матчи сборных мы никак не могли выиграть. Но постепенно набрали ход, от игры к игре коллектив сплачивался и это дало свой результат.

– Если определенным образом подытожить первую часть чемпионата, какой матч для вас был самым сложным? Какой тебе запомнился больше всего?

– Был интересный матч с «Шахтером», в котором мы выиграли. И с «Днепром-1» также, нам всегда приятно обыгрывать таких соперников, лидеров чемпионата. Я бы сказал, что это были ключевые матчи для нас в осенней части чемпионата.

– Болельщики часто пишут, что текущий чемпионат особенный из-за огромного количества неожиданных результатов. Если сравнивать с предыдущими годами, по вашим ощущениям, стала ли Украинская Премьер-лига по своему уровню сильнее?

– Конечно, лига стала сильнее. Все команды равны, нет ярко выраженных фаворитов. Если даже посмотрим в турнирную таблицу: «Кривбасс» лидирует, «Днепр-1» не дает им спуску, так же, как «Полесье», «Шахтер». Да и «Динамо» рано сбрасывать со счета. Сейчас у нас очень интересный чемпионат, точно интереснее, чем прошлый. Думаю, в конце сезона интриги будет достаточно.

В матче первого круга «Рух» на домашней арене разгромил «Ворсклу» (4:1). Второй поединок состоится 10 декабря в 13:00 по киевскому времени.

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Источник УПЛ
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Комментарии 2
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Віктор Коробка
Чемпіонат став не сильнішим, а рівнішим. Шахтар, Динамо, Дніпро, Ворскла, Александрія, а особливо Зоря - всі вони чимало втратили в потужності, хто - більше, хто - меніше, але втратили всі. Добре, що до лідерів підтягнулися Кривбас, Полісся, Рух. Це зробило конкуренцію в УПЛ дуже високою, а через це є надія на відродження потужності лідерів УПЛ та їх конкурентноспроможності в протистоянні з европейськими клубами в еврокубках. 
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0
Strannik
Якщо чемпіонат став сильнішим, то чому ніхто крім Шахтаря не грає в єврокубках. Досить вже цього лайна, про те що начебто чемпіонат став сильнішим.
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