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Испания
10 декабря 2023, 09:38 | Обновлено 10 декабря 2023, 09:43
674
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Иногда все происходит не так, как нам хочется»

Итальянец – о ничьей «Реала» с «Бетисом»

10 декабря 2023, 09:38 | Обновлено 10 декабря 2023, 09:43
674
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Иногда все происходит не так, как нам хочется»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку матчу испанской Ла Лиги с «Бетисом», который завершился вничью 1:1:

«Это был хороший матч, в котором здорово себя проявили обе стороны, результат правильный. Мы пропустили гол на отрезке игры, когда мы были лучше, но «Бетис» не заслуживал поражения, ведь он играл так же хорошо, как и мы. Иногда все происходит не так, как нам хочется», – заявил Анчелотти.

Ранее Карло Анчелотти прокомментировал игру украинского голкипера Андрея Лунина в поединке с «Бетисом».

«Реал» в таблице чемпионата Испании занимает промежуточное 1-е место, имея 39 очков. «Бетис» идет на 7-й позиции с 26 пунктами.

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Карло Анчелотти Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Бетис
Источник ФК Реал Мадрид
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