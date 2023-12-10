Карло АНЧЕЛОТТИ: «Иногда все происходит не так, как нам хочется»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку матчу испанской Ла Лиги с «Бетисом», который завершился вничью 1:1:

«Это был хороший матч, в котором здорово себя проявили обе стороны, результат правильный. Мы пропустили гол на отрезке игры, когда мы были лучше, но «Бетис» не заслуживал поражения, ведь он играл так же хорошо, как и мы. Иногда все происходит не так, как нам хочется», – заявил Анчелотти.