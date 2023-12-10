Карло АНЧЕЛОТТИ: «Иногда все происходит не так, как нам хочется»
Итальянец – о ничьей «Реала» с «Бетисом»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку матчу испанской Ла Лиги с «Бетисом», который завершился вничью 1:1:
«Это был хороший матч, в котором здорово себя проявили обе стороны, результат правильный. Мы пропустили гол на отрезке игры, когда мы были лучше, но «Бетис» не заслуживал поражения, ведь он играл так же хорошо, как и мы. Иногда все происходит не так, как нам хочется», – заявил Анчелотти.
Ранее Карло Анчелотти прокомментировал игру украинского голкипера Андрея Лунина в поединке с «Бетисом».
«Реал» в таблице чемпионата Испании занимает промежуточное 1-е место, имея 39 очков. «Бетис» идет на 7-й позиции с 26 пунктами.
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