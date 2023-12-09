Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Испания
09 декабря 2023, 20:39 | Обновлено 09 декабря 2023, 20:43
1199
0

Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса

Украинец помог мадридской команде набрать очки

09 декабря 2023, 20:39 | Обновлено 09 декабря 2023, 20:43
1199
0
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру украинского стража ворот Андрея Лунина в матче 16-го тура Ла Лиги против «Бетиса» 1:1.

«Андрей Лунин очень хорошо сегодня отыграл. Он показал уверенность и выручил нас в нескольких моментах. Посмотрим, кто будет стоять в воротах в следующем матче», – сказал Анчелотти.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отстоял в воротах весь поединок против «Бетиса», сделал два суперсейва и получил высокую оценку от статистического портала WhoScored.

По теме:
Сухой матч и отличная игра в защите. Известна оценка Забарного за матч с МЮ
Третий лучший в матче. Названа оценка Лунина за суперсейвы против Бетиса
Отыграл тайм и стал лучшим в Брентфорде. Какая оценка Ярмолюка за матч АПЛ?
Бетис чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига WhoScored Бетис - Реал Андрей Лунин Карло Анчелотти
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
Футбол | 09 декабря 2023, 18:17 4
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом

Украинский страж ворот сегодня вышел в основе

Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
Футбол | 09 декабря 2023, 11:00 8
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х

Лонгрид-ностальгия от Алексея Сливченко…

Хохфильцен. Пидручный в топ-20 преследования, победа Йоханнеса Бё
Биатлон | 09.12.2023, 13:59
Хохфильцен. Пидручный в топ-20 преследования, победа Йоханнеса Бё
Хохфильцен. Пидручный в топ-20 преследования, победа Йоханнеса Бё
Учитесь, пенсионеры. Борнмут с Забарным уничтожил Ман Юнайтед на выезде
Футбол | 09.12.2023, 19:02
Учитесь, пенсионеры. Борнмут с Забарным уничтожил Ман Юнайтед на выезде
Учитесь, пенсионеры. Борнмут с Забарным уничтожил Ман Юнайтед на выезде
МЮ – Борнмут – 0:3. Разгром от вишен, Забарный мог забить. Видео голов
Футбол | 09.12.2023, 19:49
МЮ – Борнмут – 0:3. Разгром от вишен, Забарный мог забить. Видео голов
МЮ – Борнмут – 0:3. Разгром от вишен, Забарный мог забить. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
08.12.2023, 20:04 83
Футбол
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
08.12.2023, 13:54 8
Биатлон
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
08.12.2023, 18:29 75
Футбол
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
07.12.2023, 17:46 3
Футбол
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
07.12.2023, 17:12 281
Футбол
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
08.12.2023, 18:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем