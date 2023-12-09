Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру украинского стража ворот Андрея Лунина в матче 16-го тура Ла Лиги против «Бетиса» 1:1.

«Андрей Лунин очень хорошо сегодня отыграл. Он показал уверенность и выручил нас в нескольких моментах. Посмотрим, кто будет стоять в воротах в следующем матче», – сказал Анчелотти.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отстоял в воротах весь поединок против «Бетиса», сделал два суперсейва и получил высокую оценку от статистического портала WhoScored.