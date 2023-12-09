Третий лучший в матче. Названа оценка Лунина за суперсейвы против Бетиса

9 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отстоял в воротах весь поединок. На 66-й минуте Айтор Руибаль сравнял счет великолепным ударом. У украинца было мало шансов спасти «сливочных».

Лунин, помимо пропущенного гола, также отметился двумя великолепными сейвами, один из которых он совершил на последних минутах встречи.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Андрею оценку в 7.6 баллов. Такой показатель украинца является третьим лучшим среди всех игроков поединка.

Лучшим игроком матча стал автор единственного гола столичной команды Джуд Беллинегем (8.3).

Оценки WhoScored за матч Бетис – Реал – 1:1