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Испания
09 декабря 2023, 20:05 | Обновлено 09 декабря 2023, 20:32
3002
0

Третий лучший в матче. Названа оценка Лунина за суперсейвы против Бетиса

«Реал» не сумел обыграть «зелено-белых» на выезде, игра завершилась со счетом 1:1

09 декабря 2023, 20:05 | Обновлено 09 декабря 2023, 20:32
3002
0
Третий лучший в матче. Названа оценка Лунина за суперсейвы против Бетиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

9 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отстоял в воротах весь поединок. На 66-й минуте Айтор Руибаль сравнял счет великолепным ударом. У украинца было мало шансов спасти «сливочных».

Лунин, помимо пропущенного гола, также отметился двумя великолепными сейвами, один из которых он совершил на последних минутах встречи.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Андрею оценку в 7.6 баллов. Такой показатель украинца является третьим лучшим среди всех игроков поединка.

Лучшим игроком матча стал автор единственного гола столичной команды Джуд Беллинегем (8.3).

Оценки WhoScored за матч Бетис – Реал – 1:1

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лучший игрок WhoScored Джуд Беллингем Бетис Реал Мадрид Бетис - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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