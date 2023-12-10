В воскресенье, 10 декабря, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и львовский «Рух». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра будет судить Алексей Деревинский из города Хмельницкого.

Ворскла – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпіоната Украины

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Vodafone TV.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Рух».