Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Рух
Игра начнется 10 декабря в 13:00
В воскресенье, 10 декабря, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и львовский «Рух». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 13:00.
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Игра будет судить Алексей Деревинский из города Хмельницкого.
Ворскла – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпіоната Украины
Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Vodafone TV.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Рух».
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