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Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 02:57 | Обновлено 10 декабря 2023, 03:23
37
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Рух

Игра начнется 10 декабря в 13:00

10 декабря 2023, 02:57 | Обновлено 10 декабря 2023, 03:23
37
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Рух
УПЛ

В воскресенье, 10 декабря, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и львовский «Рух». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра будет судить Алексей Деревинский из города Хмельницкого.

Ворскла – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпіоната Украины

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Vodafone TV.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Рух».

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Источник Sport.ua
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