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Чемпионат Испании
Алавес
09.12.2023 15:00 – FT 0 : 1
Лас Пальмас
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Испания
10 декабря 2023, 01:20 | Обновлено 10 декабря 2023, 01:34
44
0

Ла Лига. Разгром Вильярреала, поражение Севильи

Закончились три матча чемпионата Испании по футболу

10 декабря 2023, 01:20 | Обновлено 10 декабря 2023, 01:34
44
0
Ла Лига. Разгром Вильярреала, поражение Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились три матча чемпионата Испании. В играх 16 тура выездные победы одержали минимально переигравший «Алавес» Лас-Пальмас и «Реал Сосьедад», разгромивший «Вильярреал». В еще одном матче «Мальорка» сенсационно одолела «Севилью».

В четвертом матче игрового дня «Реал» с украинцем Луниным в воротах не сумел переиграть «Бетис» (1:1).

Ла Лига. 16 тур

Алавес – Лас-Пальмас – 0:1

Гол: Кириан Родригес, 31

Вильярреал – Реал Сосьедад – 0:3

Голы: Мерино, 38, Субименди, 41, Кубо, 45+4

Мальорка – Севилья – 1:0

Гол: Ларин, 11

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Кириан Родригес (Лас Пальмас).
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Вильярреал Реал Сосьедад Мальорка Севилья Алавес Лас-Пальмас видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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