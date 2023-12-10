Ла Лига. Разгром Вильярреала, поражение Севильи

Закончились три матча чемпионата Испании. В играх 16 тура выездные победы одержали минимально переигравший «Алавес» Лас-Пальмас и «Реал Сосьедад», разгромивший «Вильярреал». В еще одном матче «Мальорка» сенсационно одолела «Севилью».

В четвертом матче игрового дня «Реал» с украинцем Луниным в воротах не сумел переиграть «Бетис» (1:1).

Ла Лига. 16 тур

Алавес – Лас-Пальмас – 0:1

Гол: Кириан Родригес, 31

Вильярреал – Реал Сосьедад – 0:3

Голы: Мерино, 38, Субименди, 41, Кубо, 45+4

Мальорка – Севилья – 1:0

Гол: Ларин, 11