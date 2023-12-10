09.12.2023 15:00 – FT 0 : 1
Испания10 декабря 2023, 01:20 | Обновлено 10 декабря 2023, 01:34
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Ла Лига. Разгром Вильярреала, поражение Севильи
Закончились три матча чемпионата Испании по футболу
10 декабря 2023, 01:20 | Обновлено 10 декабря 2023, 01:34
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Закончились три матча чемпионата Испании. В играх 16 тура выездные победы одержали минимально переигравший «Алавес» Лас-Пальмас и «Реал Сосьедад», разгромивший «Вильярреал». В еще одном матче «Мальорка» сенсационно одолела «Севилью».
В четвертом матче игрового дня «Реал» с украинцем Луниным в воротах не сумел переиграть «Бетис» (1:1).
Ла Лига. 16 тур
Алавес – Лас-Пальмас – 0:1
Гол: Кириан Родригес, 31
Вильярреал – Реал Сосьедад – 0:3
Голы: Мерино, 38, Субименди, 41, Кубо, 45+4
Мальорка – Севилья – 1:0
Гол: Ларин, 11
События матча
31’
ГОЛ ! Мяч забил Кириан Родригес (Лас Пальмас).
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