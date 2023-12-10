Испания10 декабря 2023, 01:01 |
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Букмекеры оценили шансы Жироны в матче 16-го тура Ла Лиги против Барселоны
10 декабря жиронцы сыграют против «Барселоны» в 22:00 по Киеву
10 декабря 2023, 01:01 |
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10 декабря состоится матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона».
Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Барселоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Фаворитом поединка является «сине-гранатовых». Коэффициент на победу составляет 1.56.
Ничья расценивается в 5.00. 3 очка для «Жироны» котируются по 6.10.
Интересно, что коэффициент на гол Артем Довбика составляет 2.80, а на мяч Виктора Цыганкова – 3.50.
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