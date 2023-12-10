Букмекеры оценили шансы Жироны в матче 16-го тура Ла Лиги против Барселоны

10 декабря состоится матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона».

Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Барселоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Фаворитом поединка является «сине-гранатовых». Коэффициент на победу составляет 1.56.

Ничья расценивается в 5.00. 3 очка для «Жироны» котируются по 6.10.

Интересно, что коэффициент на гол Артем Довбика составляет 2.80, а на мяч Виктора Цыганкова – 3.50.