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  4. Букмекеры оценили шансы Жироны в матче 16-го тура Ла Лиги против Барселоны
Испания
10 декабря 2023, 01:01 |
151
0

Букмекеры оценили шансы Жироны в матче 16-го тура Ла Лиги против Барселоны

10 декабря жиронцы сыграют против «Барселоны» в 22:00 по Киеву

10 декабря 2023, 01:01 |
151
0
Букмекеры оценили шансы Жироны в матче 16-го тура Ла Лиги против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

10 декабря состоится матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона».

Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Барселоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Фаворитом поединка является «сине-гранатовых». Коэффициент на победу составляет 1.56.

Ничья расценивается в 5.00. 3 очка для «Жироны» котируются по 6.10.

Интересно, что коэффициент на гол Артем Довбика составляет 2.80, а на мяч Виктора Цыганкова – 3.50.

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Источник Sport.ua
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