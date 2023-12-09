ВИДЕО. Главный болельщик. Как сын Лунина наблюдал за игрой отца
Украинский страж ворот помог «Реалу» сохранить очки в матче против «Бетиса»
9 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.
Голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе. Помимо пропущенного гола, он также отметился двумя великолепными сейвами, один из которых он совершил на последних минутах встречи.
Жена Лунина Анастасия опубликовала в своем инстаграме милое видео, как она вместе с сыном наблюдала за игрой Андрея по ТВ.
Андрей Лунин отстоял в воротах весь поединок против «Бетиса» и получил высокую оценку от статистического портала WhoScored.
ВИДЕО. Главный болельщик. Как сын Лунина наблюдал за игрой отца
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Егор Твердохлеб может перейти во львовский клуб
Украинский страж ворот сегодня вышел в основе