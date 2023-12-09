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Испания
09 декабря 2023, 23:08 | Обновлено 09 декабря 2023, 23:39
798
0

ВИДЕО. Главный болельщик. Как сын Лунина наблюдал за игрой отца

Украинский страж ворот помог «Реалу» сохранить очки в матче против «Бетиса»

09 декабря 2023, 23:08 | Обновлено 09 декабря 2023, 23:39
798
0
ВИДЕО. Главный болельщик. Как сын Лунина наблюдал за игрой отца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

9 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

Голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе. Помимо пропущенного гола, он также отметился двумя великолепными сейвами, один из которых он совершил на последних минутах встречи.

Жена Лунина Анастасия опубликовала в своем инстаграме милое видео, как она вместе с сыном наблюдала за игрой Андрея по ТВ.

Андрей Лунин отстоял в воротах весь поединок против «Бетиса» и получил высокую оценку от статистического портала WhoScored.

ВИДЕО. Главный болельщик. Как сын Лунина наблюдал за игрой отца

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Бетис чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Бетис - Реал Анастасия Лунина (Томазова) lifestyle
Источник Instagram
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