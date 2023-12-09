9 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

Голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе. Помимо пропущенного гола, он также отметился двумя великолепными сейвами, один из которых он совершил на последних минутах встречи.

Жена Лунина Анастасия опубликовала в своем инстаграме милое видео, как она вместе с сыном наблюдала за игрой Андрея по ТВ.

Андрей Лунин отстоял в воротах весь поединок против «Бетиса» и получил высокую оценку от статистического портала WhoScored.

ВИДЕО. Главный болельщик. Как сын Лунина наблюдал за игрой отца